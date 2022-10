Le président clé du Sénat exhorte les États-Unis à geler la coopération avec les Saoudiens

WASHINGTON (AP) – Le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez, a appelé lundi au gel de toute coopération américaine avec l’Arabie saoudite, livrant l’une des expressions les plus fortes à ce jour de la colère américaine face aux réductions de la production pétrolière saoudienne qui servent à stimuler la Russie dans sa guerre en Ukraine.

Dans un communiqué, Menendez a spécifiquement appelé à l’arrêt de toutes les ventes d’armes et de la coopération en matière de sécurité – l’un des fondements du partenariat stratégique américain de plus de 70 ans avec le royaume du pétrole – au-delà du minimum nécessaire pour défendre les Américains et les intérêts américains.

En tant que président du comité, Menendez, un démocrate du New Jersey, a juré qu’il “ne donnera son feu vert à aucune coopération avec Riyad tant que le Royaume n’aura pas réévalué sa position concernant la guerre en Ukraine”. Trop c’est trop.”

Sa déclaration intervient quatre jours après que l’Arabie saoudite et la Russie ont mené les pays de l’OPEP à annoncer une réduction de 2 millions de barils par jour de la production de pétrole. Les réductions menées par l’Arabie saoudite et la Russie contribuent à soutenir les prix élevés du pétrole, ce qui permet au président Vladimir Poutine de continuer à payer pour son invasion de huit mois en Ukraine. La réduction de la production nuit également aux efforts menés par les États-Unis pour rendre la guerre financièrement insoutenable pour la Russie, menace une économie mondiale déjà déstabilisée par le conflit ukrainien et risque d’accabler le président Joe Biden et les démocrates avec la hausse des prix de l’essence juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.

L’annonce de Menendez lundi le place parmi un nombre croissant de démocrates qui, depuis l’annonce par les pays de l’OPEP et la Russie, ont appelé à l’arrêt de milliards de dollars de ventes annuelles d’armes américaines à l’Arabie saoudite.

Les démocrates accusent le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, d’avoir bafoué la partie saoudienne d’un accord de plusieurs décennies qui consistait à ce que l’industrie militaire et de défense américaine assure la sécurité de l’Arabie saoudite, et l’Arabie saoudite à son tour assure le monde marchés avec un flux fiable de pétrole.

La semaine dernière, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, faisait partie des démocrates qui ont critiqué le prince Mohammed pour avoir semblé agir en faveur de l’invasion de Poutine.

Schumer a alors déclaré que les législateurs examinaient des options législatives pour faire face à ce qu’il a appelé “l’action épouvantable et profondément cynique” de l’Arabie saoudite.

Moins d’un jour après la décision de l’OPEP, les législateurs démocrates introduisaient une nouvelle législation pour arrêter les ventes d’armes américaines au royaume. L’action de Menendez lundi, compte tenu de son rôle clé dans la législation sur la politique étrangère, laisse entrevoir la possibilité que le Congrès puisse agir pour punir les Saoudiens pendant la période boiteuse après les élections de novembre.

On ne sait pas jusqu’où Menendez et d’autres démocrates iraient concrètement pour mettre fin aux accords sur les armes et à la plupart des autres coopérations avec les Saoudiens, ou si l’administration Biden accepterait. Biden a déclaré la semaine dernière qu’il était déçu du rôle de l’Arabie saoudite dans la dernière réduction de la production de pétrole et a déclaré que l’administration examinait des options.

Les réductions de production de pétrole de la semaine dernière ont porté l’un des coups les plus sévères à ce jour dans une série de coups portés aux relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. Ils incluent le meurtre en 2018 en Arabie saoudite d’un journaliste basé aux États-Unis, Jamal Khashoggi, dans lequel la communauté du renseignement américain a conclu que le prince héritier avait joué un rôle clé. Les Américains reprochent également au prince héritier d’avoir refusé de se joindre aux efforts menés par les États-Unis pour isoler et punir Poutine pour son invasion de l’Ukraine en février, et d’entretenir des relations apparemment amicales avec Poutine.

“Il n’y a tout simplement pas de place pour jouer les deux côtés de ce conflit – soit vous soutenez le reste du monde libre en essayant d’empêcher un criminel de guerre d’effacer violemment un pays entier de la carte, soit vous le soutenez”, a déclaré Menendez. dans sa déclaration. “Le Royaume d’Arabie saoudite a choisi ce dernier dans une terrible décision motivée par son propre intérêt économique.”

Biden avait cherché à réparer les relations avec le prince Mohammed, se rendant en Arabie saoudite en juillet pour donner un coup de poing maladroit dans un geste de conciliation.

Ellen Knickmeyer, Associated Press