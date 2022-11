Le président chinois Xi, sorti de la bulle COVID, fait face à un monde changé au G-20

BEIJING (AP) – Après une longue absence des grands rassemblements internationaux, le dirigeant chinois Xi Jinping quitte la bulle COVID-19 de son pays et s’aventure à l’étranger la semaine prochaine dans un monde radicalement changé marqué par une confrontation croissante.

M. Xi participera à la réunion du G-20 des pays industriels et émergents en Indonésie, suivie du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande. Il rencontrera individuellement d’autres dirigeants, dont le président américain Joe Biden lundi lors de leurs premiers entretiens en personne depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021.

Le dirigeant chinois s’est principalement appuyé sur des discours par vidéo pour transmettre le message de la Chine à l’ONU et dans d’autres forums depuis 2020. La période a vu une forte détérioration des relations de la Chine avec l’Occident au cours de la pandémie de COVID-19, une répression des droits civils à Hong Kong, les menaces militaires contre Taïwan et le soutien tacite de Pékin à l’invasion russe de l’Ukraine.

Plus largement, la Chine et l’Occident s’éloignent. Les États-Unis et l’Europe regardent la Chine d’un œil plus critique, l’Allemagne bloquant les investissements dans ses entreprises, tandis que les dirigeants chinois ont montré leur détermination à suivre leur propre voie.

Bruce Dickson, un expert en politique chinoise à l’Université George Washington, a décrit une « peur, une inquiétude et une anxiété croissantes que la Chine ne veuille pas être un partenaire avec d’autres pays. Il veut faire avancer son propre programme, quelle que soit l’opposition à celui-ci.

Des voix plus modérées à Pékin et à Washington prônant de meilleures relations sont mises de côté. “C’est vraiment un effort de savoir qui peut proposer la politique la plus dure pour résister aux efforts de la Chine”, a déclaré Dickson.

Après une visite d’État au Myanmar voisin en janvier 2020, Xi est resté en Chine continentale pendant plus de deux ans.

Il est apparu le premier lors d’une brève visite à Hong Kong pour le 25e anniversaire de son retour de la domination britannique le 1er juillet et d’un court voyage au Kazakhstan et en Ouzbékistan en septembre pour un sommet régional.

Xiong Zhiyong, professeur de relations internationales à l’Université des affaires étrangères de Chine, s’attend à ce que les dirigeants chinois effectuent davantage de voyages à l’étranger à mesure que la pandémie s’atténue à l’échelle mondiale.

“La situation internationale actuelle est trop complexe et les dirigeants nationaux doivent avoir l’occasion de discuter”, a-t-il déclaré. « Les échanges en ligne ne suffisent pas. Les rencontres entre dirigeants sont importantes et irremplaçables.

Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont rendus à Pékin pour rencontrer Xi au début du mois. Mais dans le cadre de la politique «zéro-COVID» de la Chine, il reste difficile de voyager en Chine, tandis que les voyages intérieurs sont limités partout où une épidémie grave se produit.

Outre Biden, les autres dirigeants que Xi rencontrera lors de ce voyage incluent le président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha, le président français Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall et le président argentin Alberto Fernández.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré vendredi qu’il demanderait à Xi de lever des milliards de dollars de barrières commerciales s’ils se rencontraient, tandis que Biden a déclaré plus tôt cette semaine qu’il prévoyait de discuter des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur le commerce, l’île autonome de Taiwan et Les relations de la Chine avec la Russie.

La Chine n’a pas condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a accusé les États-Unis et l’OTAN de forcer la main à la Russie. Il a également tiré des missiles sur Taïwan et a semblé répéter un blocus militaire de l’île après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août.

La Chine a également interrompu les pourparlers avec les États-Unis sur une série de questions à la suite du voyage de Pelosi, notamment le climat, un domaine où la coopération entre les deux plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre est cruciale pour les efforts en cours de discussion lors des pourparlers en cours de l’ONU sur le climat en Égypte pour limiter l’impact de changement climatique.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré vendredi que “les États-Unis doivent travailler avec la Chine pour gérer correctement les différences, faire progresser la coopération mutuellement bénéfique, éviter les malentendus et les erreurs de calcul et ramener les relations sino-américaines sur la bonne voie d’un développement sain et régulier”.

Xi effectue ce voyage après avoir consolidé son emprise sur le pouvoir en Chine le mois dernier lors d’une grande réunion du Parti communiste au pouvoir depuis longtemps. Il s’est vu confier un troisième mandat de cinq ans en tant que chef et les organes supérieurs du parti étaient remplis de ses loyalistes, signalant que son approche de la politique étrangère et intérieure se poursuivra.

Le doublement par la Chine de son budget de la défense au cours des deux dernières décennies et la militarisation des îles de la mer de Chine méridionale ont soulevé des questions sur sa politique déclarée de “montée pacifique”. Les voisins d’Asie du Sud-Est ont dû parcourir une ligne mince entre le maintien des relations avec les États-Unis et la colère de la Chine.

Lors de la réunion de l’APEC en Thaïlande, M. Xi prononcera un discours sur les propositions de la Chine visant à approfondir la coopération Asie-Pacifique et à promouvoir la croissance économique régionale et mondiale, a déclaré Zhao.

On s’attend également à ce qu’il vante son initiative de développement mondial, une nouvelle image de marque de sa signature “Belt and Road Initiative”, qui a été critiquée pour avoir accablé les pays pauvres avec des dettes massives et donné à la Chine un contrôle potentiel sur les ports cruciaux et d’autres infrastructures de l’Asie du Sud-Est à l’Europe. .

Bien que Xi ait pratiquement éliminé les défis politiques intérieurs, il fait face à des menaces croissantes sur le front économique.

La croissance de la Chine s’est effondrée sous la pression de campagnes anti-virus strictes qui ont perturbé le commerce, les voyages et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que d’une répression de la dette massive dans le secteur immobilier, qui a été un moteur de croissance.

Dickson a déclaré que la réunion Xi-Biden au G-20 pourrait aider à apaiser les tensions. Mais, a-t-il ajouté, “je dois dire maintenant qu’il est difficile de voir une quelconque volonté venant de l’un ou l’autre pays pour essayer de stabiliser les choses et empêcher la spirale descendante de se poursuivre”.

Yu Bing, chercheur chez Associated Press, a contribué à ce rapport.

Ken Moritsugu, Associated Press