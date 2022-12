Le président chinois Xi se rendra en Arabie saoudite, selon des sources, au milieu de liens effilochés avec les États-Unis

CNN

Le président chinois Xi Jinping doit arriver jeudi en Arabie saoudite pour une visite d’État de deux jours dans un contexte de fortes tensions entre les États-Unis et les deux pays, selon une source au courant du voyage, une source diplomatique arabe et deux hauts responsables arabes. fonctionnaires.

Le voyage de Xi à Riyad comprendra un sommet sino-arabe et une conférence Chine-CCG, selon les quatre sources.

Au moins 14 chefs d’Etat arabes devraient assister au sommet sino-arabe, selon la source diplomatique arabe qui a décrit le voyage comme une “étape importante” pour les relations arabo-chinoises.

Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à parler aux médias.

Les rumeurs d’une visite présidentielle chinoise au plus grand allié des États-Unis au Moyen-Orient circulent depuis des mois, mais n’ont pas encore été confirmées par les gouvernements d’Arabie saoudite et de Chine.

Pékin n’a pas annoncé officiellement que Xi se rendrait en Arabie saoudite. CNN a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

La semaine dernière, le gouvernement saoudien a envoyé des formulaires d’inscription aux journalistes pour couvrir le sommet, sans confirmer les dates exactes. Le gouvernement saoudien a refusé de répondre à la demande d’informations de CNN sur la visite de Xi et les sommets prévus.

Les informations sur la visite tant attendue surviennent dans le contexte d’un certain nombre de désaccords entretenus par les États-Unis envers Pékin et Riyad, qui, à la consternation de Washington, n’ont fait que solidifier leurs liens ces dernières années.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite sont toujours mêlés à une dispute houleuse sur la production de pétrole, qui a abouti en octobre à une forte rhétorique et à des accusations commerciales lorsque le cartel pétrolier dirigé par l’Arabie saoudite, l’OPEP+, a réduit sa production de deux millions de barils par jour dans le but de “stabiliser” les prix. . La décision a été prise malgré une campagne américaine intense contre elle.

Allié solide des États-Unis pendant huit longues décennies, l’Arabie saoudite est devenue amère face à ce qu’elle perçoit comme une présence sécuritaire américaine en déclin dans la région, en particulier au milieu des menaces croissantes de l’Iran et de ses mandataires yéménites armés.

Un mammouth économique à l’est, la Chine est en désaccord avec les États-Unis au sujet de Taïwan, que le président américain Joe Biden a promis à plusieurs reprises de protéger en cas d’attaque de la Chine. Le sujet épineux a gravement aggravé une relation précaire entre Washington et Pékin, qui se disputent déjà l’influence au Moyen-Orient instable.

Alors que les alliés américains dans le Golfe arabe accusent Washington de ne pas respecter ses garanties de sécurité dans la région, la Chine a cimenté ses liens avec les monarchies du Golfe, ainsi qu’avec les ennemis américains, l’Iran et la Russie.

La Chine et l’Arabie saoudite ont également adopté des positions différentes vis-à-vis de l’Occident concernant la guerre en Ukraine. Tous deux se sont abstenus d’approuver des sanctions contre la Russie, et Riyad a soutenu à plusieurs reprises que Moscou est un partenaire producteur d’énergie clé qui doit être consulté sur les décisions de l’OPEP+. Suite à la coupure massive de pétrole du mois dernier, certains responsables américains ont accusé l’Arabie saoudite de se ranger du côté de la Russie et d’aider le président Vladimir Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine.

Les responsables saoudiens ont nié avoir utilisé du pétrole comme arme ou pris le parti de la Russie.

Biden a déclaré en octobre que les États-Unis devaient “repenser” leurs relations avec l’Arabie saoudite, que le président avait apparemment tenté de réparer lors d’une visite en juillet à Riyad. Après avoir juré de transformer le royaume en « paria » et condamné le prince héritier et dirigeant de facteur Mohammed ben Salmane pour le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, Biden s’est envolé pour Riyad au milieu des pénuries mondiales de pétrole et a accueilli ben Salmane avec un coup de poing qui a fait gros titres mondiaux.

Cependant, la visite finalement glaciale n’a entraîné aucune augmentation de la production de pétrole et n’a fait qu’aggraver les tensions.