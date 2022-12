Le président chinois Xi se rendra à Riyad alors que l’Arabie saoudite cherche à étendre sa portée internationale

“L’optique d’un royaume hospitalier accueillant Xi et invitant des hôtes américains au Moyen-Orient s’avérera importante”, ont écrit les analystes d’Eurasia Group dans une note.

L’Arabie saoudite était le plus grand importateur de pétrole pour la Chine en 2021, représentant 17% des importations pétrolières du géant asiatique .

“Des relations étroites entre les deux pays ont été initiées il y a 80 ans, englobant divers aspects de la coopération et du développement”, a déclaré le responsable. L’agence de presse saoudienne a déclaré dans un communiqué Mardi.

La visite, qui s’étalera sur trois jours, a suivi une invitation du roi Salmane d’Arabie saoudite et sera suivi par d’autres chefs d’Etat arabes.

Le président chinois Xi Jinping se rendra mercredi en Arabie saoudite pour assister au premier sommet Chine-États arabes et au sommet du Conseil de coopération Chine-Golfe à Riyad, selon le ministère des Affaires étrangères de Chine .

Les dirigeants saoudiens ont estimé que leurs intérêts étaient servis par l’élargissement des partenariats internationaux du royaume, ont-ils déclaré, ajoutant que cela incluait des relations avec “le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Grèce et l’Espagne du côté européen, la Russie sur le front de l’énergie et de nombreux Les pays asiatiques sur le front économique.”

Eurasia s’attend à ce que la visite de Xi soit “pleine de faste et de circonstance” et que le ton soit probablement “beaucoup plus positif”.

“Néanmoins, la relation a encore un long chemin à parcourir si elle veut devenir aussi profonde et nuancée que les relations saoudo-américaines”, ont déclaré les analystes.

Malgré les tensions américano-saoudiennes persistantes, Riyad considère toujours Washington comme son partenaire de sécurité préféré, a expliqué Eurasia.

“Cependant, l’Arabie saoudite cherchera à renforcer ses liens militaires avec la Chine et d’autres fournisseurs mondiaux d’armes, car les obstacles du Congrès américain aux ventes d’armes ont suscité des inquiétudes dans le royaume.”

Dans un étude séparée par Eurasiaplus des deux tiers des personnes interrogées – près de 70% des 2 000 Américains en âge de voter interrogés – disent s’opposer à la poursuite des ventes d’armes américaines à l’Arabie saoudite.