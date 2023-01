Le président chinois Xi se bat pour sauver la face alors que le demi-tour de Covid affaiblit son emprise sur le pouvoir

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré à son pays qu’il se tenait du « côté droit de l’histoire » dans un discours du Nouvel An samedi, mais les experts ont averti que le président commence 2023 diminué par sa stratégie chaotique de demi-tour sur Covid.

Il peut avoir du mal à détourner le blâme des coûts humains et économiques de l’échec du zéro-Covid et à contrôler le récit national, même si les signes publics de dissidence sont écrasés.

Officiellement, la Chine a enregistré un peu plus de 5 200 décès dus à Covid, mais il y a un écart béant entre l’image présentée par l’appareil de propagande communiste habituellement efficace et la réalité reflétée dans les publications sur les réseaux sociaux et les anecdotes de toute la Chine.

Les urgences des hôpitaux débordent de patients désespérés. Les fournitures médicales s’épuisent, les pharmacies vendant des médicaments allant des antiviraux aux analgésiques de base. La police a patrouillé dans un crématorium de Pékin où Reuters a signalé de longues files d’attente de corbillards la semaine dernière.

Dans ses premiers commentaires publics au peuple chinois sur Covid depuis que son gouvernement a changé de cap il y a trois semaines, Xi a utilisé son discours de samedi pour affirmer que le gouvernement et le parti communiste chinois (PCC) avaient « fait passer le peuple en premier et fait passer la vie en premier depuis le début ». .

Pour beaucoup en Chine, cette phrase sonnera creux, en particulier ceux qui se battent pour les soins médicaux de leurs proches nouvellement frappés par la maladie.

Les questions sur les raisons pour lesquelles le pays s’est accroché si longtemps au zéro-Covid, à un coût si élevé, et ont fait si peu pour se préparer à l’ouverture sont susceptibles de saper Xi, même si les dommages causés à son autorité ne sont pas visibles au-delà des murs du secret composés de leadership.

“Le fait que la posture du PCC envers la pandémie se soit maintenant complètement inversée après un soulèvement populaire ne peut que gâcher l’air d’infaillibilité soigneusement cultivé de Xi Jinping”, a déclaré Orville Schell, directeur du centre sur les relations américano-chinoises à l’Asia Society à New York. .

“Xi est pratiquement à l’abri des expressions publiques de critiques en Chine”, a-t-il ajouté. “Mais mes amis chinois secouent tous la tête d’incrédulité face au caractère contraire de la politique de Xi.”

Patients atteints de coronavirus dans le hall de l’hôpital populaire n° 5 de Chongqing, dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Photographie : Noel Celis/AFP/Getty Images

Des analystes étrangers, parcourant Internet et les déclarations officielles à la recherche d’indices, estiment qu’il y a déjà des milliers de morts par jour, et que d’autres sont à venir.

Une première vague dans les zones urbaines devrait culminer en janvier, mais une deuxième vague plus importante traversera les zones rurales – où les systèmes de santé sont encore plus faibles – en février et culminera début mars, selon la société britannique d’analyse de la santé Airfinity.

Il peut également y avoir un coût économique à donner libre cours à Covid. Certains analystes ont déclaré s’attendre à un petit exode des élites, parallèlement à des efforts renouvelés pour faire sortir l’argent du pays. Cela pourrait accroître la pression sur une économie en décélération rapide.

Xi a précédemment lié son prestige personnel aux politiques draconiennes de Covid-zéro, promettant de s’en tenir aux strictes restrictions alors qu’il cimentait son autorité personnelle et revendiquait un troisième mandat au pouvoir lors d’un sommet clé du parti communiste en octobre.

Mais en novembre, le pays était secoué par des manifestations publiques de masse contre les contrôles. Des milliers de personnes ont défié de lourdes sanctions pour activité politique dans un État de surveillance pour se joindre aux manifestations les plus répandues que la Chine ait connues depuis des décennies.

Dans leur sillage, Pékin a brusquement changé de cap, abandonnant les contrôles presque du jour au lendemain. Depuis lors, la spirale des décès a alarmé au-delà de la Chine, en particulier par crainte qu’un grand nombre de nouveaux cas ne crée les conditions de l’émergence d’une nouvelle variante dangereuse.

L’Organisation mondiale de la santé a demandé plus de transparence à Pékin, demandant plus de données sur le séquençage génétique, les hospitalisations, les admissions et les décès en unité de soins intensifs et sur les vaccinations délivrées et le statut vaccinal.

La semaine dernière, la Grande-Bretagne s’est jointe à d’autres pays, dont les États-Unis, le Japon et l’Italie, pour exiger des tests Covid négatifs pour les passagers en provenance de Chine.

Les autorités ont cité le manque de données fiables en provenance de Chine, bien que de nombreux experts aient critiqué les contrôles comme des réponses instinctives visant davantage à apaiser l’opinion publique qu’à protéger la santé publique.