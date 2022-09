Le dirigeant chinois s’est rendu au Kazakhstan avant un sommet avec le président russe Vladimir Poutine

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu au Kazakhstan pour marquer les 30 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, son premier voyage à l’étranger depuis l’éruption de la pandémie de coronavirus fin 2019, qui comprendra plus tard une rencontre avec son homologue russe.

Xi a rencontré mercredi le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, qui l’a remercié pour sa visite et a déclaré “30e anniversaire d’or” pour les relations bilatérales avec la Chine. Le président chinois a également prononcé un discours, notant que « La Chine et le Kazakhstan sont de bons voisins, de bons amis et de bons partenaires qui… partagent un destin commun.

“Peu importe l’évolution de la situation internationale, nous continuerons à soutenir fermement le Kazakhstan dans la protection de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale… et nous nous opposerons fermement à l’ingérence de toute force dans les affaires intérieures de votre pays”, a-t-il ajouté. Xi a poursuivi, ajoutant qu’il s’entretiendrait avec Tokaïev “Élaborer conjointement un nouveau plan de coopération globale entre la Chine et le Kazakhstan”.

Le voyage de Xi au Kazakhstan est rare ces dernières années, car le président est resté en Chine pour faire face aux retombées de l’épidémie de Covid-19, qui a été détectée pour la première fois dans la métropole chinoise de Wuhan. Il rencontrera d’autres dirigeants d’Asie centrale et régionaux lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan cette semaine, notamment le président russe Vladimir Poutine, selon un porte-parole du Kremlin.

Les deux dirigeants devraient discuter du conflit en Ukraine et de la montée des tensions entre Pékin et l’Occident au sujet de Taïwan, a ajouté le porte-parole, notant que la réunion se tiendra “une importance particulière” Compte tenu du « situation internationale actuelle ».