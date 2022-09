Le président chinois Xi présente sa stratégie mondiale dans un discours avant un troisième mandat sans précédent : ” élargir la coopération en matière de sécurité “

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président chinois Xi Jinping a déclaré cette semaine que son pays était le leader non seulement du monde mais aussi des nations socialistes alors qu’il critiquait les autres nations qui avaient abandonné le socialisme pour le “modèle occidental”.

“De nombreux pays en développement regardent la Chine avec envie et veulent en savoir plus sur notre expérience de gouvernance. Le socialisme à la chinoise est devenu le porte-drapeau du développement socialiste du XXIe siècle”, a écrit Xi dans un article publié mercredi dans Qiushi, le journal le plus influent du parti. revue théorique.

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’est réunie cette semaine en Ouzbékistan pour renforcer davantage les liens entre les nations asiatiques qui cherchent à freiner l’influence occidentale sur le continent, mais cela coïncide avec la préparation du 20e Congrès national du Parti communiste chinois le 29 octobre. Le 16, au cours duquel le parti confirmera Xi pour un troisième mandat sans précédent, a rapporté le South China Morning Post.

“Le continent eurasien nous abrite tous”, a déclaré Xi dans son discours en Ouzbékistan. “Le maintien de sa paix et de son développement est l’objectif commun des pays de notre région et du monde en général, et l’OCS assume une responsabilité importante dans la réalisation de cet objectif.”

L’article et le discours cherchent tous deux à exposer la vision de Xi pour sa nation. Il a affirmé que la Chine avait “la responsabilité, la capacité et la confiance d’apporter des contributions historiques au progrès du socialisme scientifique” alors que la nation trace sa propre voie.

“Notre destin réside dans la voie que nous choisissons. Si nous prenons la mauvaise voie, nous n’atteindrons pas nos objectifs et nous pourrions même briser le grand renouveau de la civilisation chinoise”, a écrit M. Xi.

Il a insisté sur le fait que le succès de la Chine « prouve » que « le socialisme n’est pas mort » et a empêché un « long âge sombre ».

“Imaginez simplement ceci : si le socialisme avait échoué en Chine, si notre parti communiste s’était effondré comme le parti en Union soviétique, alors le socialisme mondial serait tombé dans un long âge sombre”, a-t-il écrit. “Et le communisme, comme Karl Marx l’a dit un jour, serait un spectre obsédant qui s’attarde dans les limbes.”

Dans son discours à l’OCS, M. Xi a souligné cinq “pratiques” dont les États membres ont besoin pour un “succès” continu : confiance politique, coopération “gagnant-gagnant”, égalité entre les nations, ouverture et inclusion, et égalité et justice. L’OCS, lancée par la Chine et la Russie, a approuvé cette année la demande de l’Iran de devenir un État membre, tandis que la Chine continue de minimiser ses actions contre sa population musulmane ouïghoure.

Mais ce sont les objectifs des efforts futurs qui méritent le plus d’attention, à savoir la “nécessité d’élargir la coopération en matière de sécurité” pour faire face à “l’environnement de développement complexe et difficile tant au pays qu’à l’étranger”.

“L’Initiative de sécurité mondiale proposée par la Chine vise à remédier au déficit de paix et aux défis de la sécurité mondiale”, a déclaré M. Xi. “Il appelle tous les pays à rester fidèles à la vision d’une sécurité commune, globale, coopérative et durable et à construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable.”

“Nous invitons toutes les parties prenantes à s’impliquer dans la mise en œuvre de cette initiative”, a-t-il exhorté.