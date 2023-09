Le président chinois Xi lutte contre les incendies dans son pays et à l’étranger

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Sur de nombreux fronts, le leader dominateur de la Chine semble lutter contre les incendies. À l’étranger, le président Xi Jinping est confronté à un consensus croissant contre Pékin en Occident, ainsi qu’à des frictions omniprésentes avec les puissances régionales et ses voisins. Sur le plan intérieur, Xi préside à un moment charnière pour l’économie chinoise. Sa croissance fulgurante a ralenti, une brève poussée post-pandémique s’est essoufflée et les analystes soulignent de profonds problèmes structurels qui compromettent les perspectives d’avenir de la Chine.

Xi et la clique au pouvoir ont du mal à relever les nouveaux défis posés par la maturation de l’économie chinoise. La population du pays diminue et vieillit, et des questions planent sur la productivité potentielle d’une main-d’œuvre vieillissante. Dans le même temps, le chômage des jeunes a atteint des niveaux si frappants que le gouvernement a suspendu la publication des données correspondantes cet été. L’économie chinoise semblait autrefois être le nouveau moteur du monde – et le pays reste un poids lourd du commerce mondial – mais un sentiment de stagnation s’installe, comme en témoignent les données macroéconomiques ainsi que l’optimisme décroissant d’une jeune génération qui ne connaissait que les périodes de boom.

L’État chinois à parti unique ne peut pas répéter les mesures de relance gigantesques en matière de projets d’infrastructures et de construction immobilière qui ont permis à la Chine de sortir de la crise financière mondiale de 2008 et ont permis à Xi et à ses alliés de vanter la supériorité du modèle chinois par rapport au modèle occidental frappé par la crise. démocraties. Une quinzaine d’années plus tard, les liquidités sont plus limitées, les blessures des confinements draconiens imposés par la pandémie sont encore vives et le secteur immobilier chinois, en surchauffe, est extrêmement endetté, certains grands promoteurs étant au bord de l’effondrement.

L’emprise autoritaire toujours plus forte de Xi sur pratiquement tous les aspects de la vie en Chine ne fait qu’aggraver la situation. « La quête d’un contrôle total du gouvernement a placé le pays sur la voie d’une croissance plus lente et a créé des poches d’insatisfaction croissantes », a écrit Ian Johnson, chercheur principal au Council on Foreign Relations et observateur de longue date de la Chine.

Alors que l’économie chinoise ralentit, la responsabilité incombe au leader Xi Jinping

Il y a également des répercussions sur la scène mondiale. « Le ralentissement actuel souligne un changement dans l’image mondiale de la Chine », a expliqué mon collègue David Lynch. «Pendant des années, le vaste marché intérieur chinois a attiré les sociétés multinationales en leur promettant d’énormes profits. Et il semblait certain qu’elle dépasserait les États-Unis en tant que première économie mondiale.»

Mais désormais, « les perspectives sont moins roses », écrit Lynch, la Chine affichant une performance considérablement lente au deuxième trimestre compte tenu du dynamisme fulgurant de son économie au cours des trois dernières décennies.

Ce n’est peut-être pas un hasard, car Pékin fait face à des vents géopolitiques contraires considérables. Lors d’un voyage en Chine la semaine dernière, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a averti que l’incertitude ambiante, alimentée également par les mesures sévères prises par le gouvernement chinois à l’encontre des entreprises étrangères, rendait la Chine « impossible à investir » aux yeux des investisseurs américains.

« La Chine doit reconnaître qu’elle ne peut plus compter sur la masse de son marché pour attirer ce type d’investissement étranger », a déclaré Naomi Wilson, vice-présidente de la politique, de l’Asie et du commerce mondial au Conseil de l’industrie des technologies de l’information, à ma collègue Meaghan. Jeter. « Même parmi les entreprises chinoises, des efforts ont été déployés pour se délocaliser hors de Chine. »

De récentes enquêtes d’opinion publique mondiale révèlent des opinions largement négatives sur l’influence de la Chine dans les affaires internationales, y compris dans certains pays à revenu intermédiaire en dehors de l’Occident. En Asie, les États-Unis n’ont cessé de renforcer un réseau d’alliances et de partenariats avec les voisins de la Chine, leurs liens étant directement renforcés par leur inquiétude face au comportement de plus en plus agressif de la Chine.

Les responsables chinois sont mécontents de l’idée selon laquelle leur État – plutôt que ce qu’ils considèrent comme l’hégémonie américaine démesurée – représente une menace pour la stabilité et l’ordre. Mais Pékin ne semble pas pouvoir s’en empêcher. La récente publication par l’État d’une carte revendiquant des morceaux de territoire dans les pays voisins, dont l’Inde, a déclenché une dispute diplomatique avec New Delhi qui a précédé l’annonce selon laquelle Xi n’assisterait pas à la réunion de cette semaine du Groupe des 20 grandes économies, organisée dans la capitale indienne. .

La chute des prix en Chine est un problème plus grave que l’inflation américaine

L’approche apparente de Xi pour le moment a été de doubler ses instincts nationalistes purs et durs.. Les visions d’il y a dix ans, lorsque certains experts imaginaient que les dirigeants chinois dirigeraient l’économie du pays vers un avenir plus libéralisé et orienté vers le marché, sont révolues depuis longtemps. Au lieu de cela, Xi, un suprême distant avec le droit de gouverner à vie, s’est lancé dans une série de purges et de mesures de répression radicales qui ont affecté les rangs des élites politiques chinoises et de son secteur privé.

Les entreprises technologiques chinoises ont perdu des centaines de milliards de dollars ces dernières années. Les technocrates compétents occupant des postes importants ont été remplacés par des loyalistes de Xi. Les dirigeants et dirigeants d’entreprises publiques sont obligés d’étudier et d’exposer les vertus de la « pensée Xi », un clin d’œil au passé maoïste, plus doctrinaire. Pour Xi, une autorité et un contrôle centralisés sont primordiaux.

Cela reflète la faiblesse de Xi. « Alors que Mao Zedong et Deng Xiaoping jouissaient du prestige de leur pedigree révolutionnaire et de leurs exploits dans l’établissement de la « Nouvelle Chine », Xi n’a aucune légitimité personnelle indépendante du Parti communiste », Chun Han Wong, auteur de « Party of One : The Rise of Xi Jinping ». et l’avenir de la superpuissance chinoise », a déclaré dans une récente interview. « Son droit de gouverner est inextricablement lié à la légitimité du parti, et son pouvoir ne peut être séparé de la machine politique du parti. »

Les difficultés économiques de la Chine pourraient laisser les États-Unis et d’autres pays pratiquement indemnes

Mais qu’est-ce qui peut être bon pour la fête ce n’est peut-être pas bon pour le pays. « Ces problèmes économiques font partie d’un processus plus large d’ossification politique et de durcissement idéologique », a écrit Johnson dans un essai dans Foreign Affairs. «Pour quiconque a observé le pays de près au cours des dernières décennies, il est difficile de ne pas remarquer les signes d’une nouvelle stase nationale, ou ce que les Chinois appellent Neijuan. Souvent traduit par « involution », cela fait référence à la vie qui se replie sur elle-même sans réel progrès. »

Ce malaise pourrait avoir de profondes implications dans les années à venir. « Jusqu’à présent, personne ne peut contester [Xi] politiquement », a déclaré Ling Chen, professeur adjoint à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins, à mon collègue Christian Shepherd. « Mais la performance économique est toujours au cœur même de la légitimité du régime et cela affecte sa capacité à gouverner le pays. »