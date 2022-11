Le président chinois Xi Jinping réprimande le Canadien Justin Trudeau pour avoir divulgué les détails de la réunion à la presse | Nouvelles du monde

Le président chinois a réprimandé Justin Trudeau pour avoir divulgué les détails d’une réunion au cours de laquelle le premier ministre canadien s’est dit préoccupé par l’ingérence présumée de la Chine dans les affaires du Canada.

Leur bref échange au G20 sommet en Indonésie a été capté par une caméra de télévision.

“Tout ce dont nous avons discuté a été divulgué au journal; ce n’est pas approprié”, a déclaré Xi Jinping à M. Trudeau par l’intermédiaire d’un interprète.

“Et ce n’est pas… la façon dont la conversation a été menée, s’il y a de la sincérité de votre part”, a déclaré M. Xi a dit, à quel point M. Trudeau a interrompu.

“Dans Canadanous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir », a déclaré M. Trudeau.

“Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.”

M. Xi regarda autour de lui tandis que M. Trudeau répondu.

“Créons d’abord les conditions”, a répondu M. Xi par l’intermédiaire de l’interprète, avant que le couple ne se serre la main.

Le Premier ministre canadien et M. Xi se sont exprimés pour la première fois au G20 mardi dernier.

Un responsable canadien a déclaré qu’ils avaient discuté de l’Ukraine, de la Corée du Nord et du changement climatique, et que M. Trudeau avait soulevé “nos sérieuses inquiétudes concernant les activités d’ingérence au Canada”.

Interrogé plus tard lors d’une conférence de presse sur la confrontation, M. Trudeau a déclaré que “toutes les conversations ne seront pas toujours faciles, mais il est extrêmement important que nous continuions à défendre les choses qui sont importantes pour les Canadiens”.

“Il a le visage rouge”

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a déclaré qu’il pensait que M. Xi avait exprès réprimandé M. Trudeau devant la caméra.

“Quand vous le regardez, il a le visage rouge, il bouge les bras”, a-t-il déclaré.

“Il a l’air agité. De toute évidence, il n’était pas content que Trudeau ait divulgué les détails de la réunion. Intéressant, il a dit que ce n’était pas ainsi que la réunion s’était déroulée.”

Image:

L’échange a eu lieu au sommet du G20



M. Saint-Jacques a déclaré qu’il était probable que M. Xi veuille envoyer un message selon lequel le Canada ne dictera pas les termes de la relation et que M. Trudeau ferait mieux d’en tenir compte.

“C’est très inhabituel de voir Xi Jinping se livrer à ce genre d’exercice public pour critiquer quelqu’un”, a ajouté M. Saint-Jacques.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a également déclaré avoir discuté d’ingérence avec son homologue chinois au G20.

Mme Joly a déclaré la semaine dernière que la Chine était une puissance de plus en plus perturbatrice et a mis en garde les entreprises contre l’approfondissement des liens avec le pays.

La police canadienne a accusé lundi un employé d’Hydro-Québec d’espionnage pour avoir prétendument envoyé des secrets commerciaux à Chine.

Les relations entre Pékin et Ottawa se sont également détériorées au cours des dernières années après que les autorités canadiennes ont arrêté un haut dirigeant de la société technologique Huawei qui avait été accusé de fraude par les États-Unis.

La Chine a emprisonné deux Canadiens peu de temps après que le Canada a arrêté Meng Wanzhou – la directrice financière de Huawei et la fille du fondateur de l’entreprise, sur une demande d’extradition des États-Unis.

Ils étaient renvoyé au Canada l’année dernièrele même jour, Mme Meng est retournée en Chine après avoir conclu un accord avec les autorités américaines dans son cas.

De nombreux pays ont accusé la Chine de se livrer à une “politique des otages”, tandis que Pékin a décrit les accusations portées contre Huawei et Mme Meng comme une tentative politiquement motivée de freiner le développement économique et technologique de la Chine.

Le Canada a interdit aux fournisseurs de services sans fil d’installer Huawei équipements dans ses réseaux 5G à haut débit, se joignant à des alliés, dont le Royaume-Uni, pour éviter l’entreprise en raison de ses liens étroits avec le Parti communiste et l’Armée populaire de libération.