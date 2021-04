Le président chinois Xi Jinping assiste à l’événement virtuel WEF du Forum économique mondial sur l’agenda de Davos et prononce un discours spécial par liaison vidéo à Pékin, capitale de la Chine, le 25 janvier 2021.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi que son pays ne poursuivrait pas l’hégémonie, quelle que soit sa puissance.

«Aussi forte qu’elle puisse croître, la Chine ne cherchera jamais l’hégémonie, l’expansion ou une sphère d’influence, et la Chine ne s’engagera jamais dans une course aux armements», a déclaré M. Xi lors de la cérémonie d’ouverture du Forum annuel de Boao pour l’Asie dans la province chinoise de Hainan. .

Xi a également promu la Chine en tant que champion de la mondialisation et du système commercial multilatéral.

Sans nommer aucun pays, M. Xi a déclaré que les règles internationales ne devraient pas être fixées par un ou quelques pays.

Les relations américano-chinoises avaient mal commencé sous l’administration du président Joe Biden.

Biden a déclaré le mois dernier que la Chine avait « pour objectif global de devenir le premier pays, le pays le plus riche du monde et le pays le plus puissant du monde ». Biden a déclaré qu’il ne laisserait pas cela se produire sous sa surveillance.