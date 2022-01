Le président chinois Xi Jinping organisera un banquet pour les dirigeants en visite aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin

Le président chinois Xi Jinping organisera un banquet pour les chefs d’État et d’organisations internationales venant aux Jeux olympiques d’hiver, ont rapporté vendredi les médias d’État, alors que certains pays occidentaux choisissent de boycotter diplomatiquement les Jeux. La chaîne de télévision publique CCTV a publié une liste mise à jour des dignitaires pour la cérémonie d’ouverture de vendredi prochain, qui comprenait de nombreux voisins de la Chine, une foule de membres de la famille royale et des dirigeants de nations autocratiques clés. Parmi les plus de 20 visiteurs étrangers sur la liste figuraient le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

Le Russe Vladimir Poutine a été l’an dernier le premier dirigeant étranger à confirmer sa présence aux JO de Pékin et figurait sur la liste publiée vendredi.

Les dignitaires assisteront à la cérémonie d’ouverture du 4 février, à un banquet de bienvenue et à des « activités bilatérales pertinentes » avec Xi, a rapporté CCTV.

Leur présence intervient malgré un boycott diplomatique mené par les États-Unis par des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et le Danemark sur le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

D’autres pays comme le Japon n’envoient pas de responsables et ont exprimé des inquiétudes quant au bilan des droits de la Chine tout en évitant d’annoncer officiellement qu’ils font partie du boycott.

Certains pays occidentaux ont refusé d’envoyer des responsables en raison des restrictions de voyage strictes imposées par la Chine en cas de pandémie.

Les groupes de défense des droits de l’homme accusent depuis longtemps Sissi, le prince Mohammed et Poutine de violations des droits dans leurs pays.

La liste publiée par CCTV comprend également des dirigeants des voisins d’Asie centrale, pour la plupart autoritaires, ainsi que l’émir du Qatar et le prince héritier Mohammed d’Abu Dhabi.

Parmi les autres membres de la famille royale figurent la princesse Sirindhorn de Thaïlande et le prince Albert II de Monaco.

Parmi les invités européens confirmés figurent le président polonais Andrzej Duda et le président serbe Aleksandar Vucic.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, font partie des dirigeants d’institutions mondiales qui se rendent aux Jeux.

L’arrivée des dignitaires donnera le coup d’envoi à une vague d’activités diplomatiques en face à face pour Xi, qui est resté en Chine tout au long de la pandémie de coronavirus alors que le pays poursuit une stratégie stricte de zéro-Covid.

Xi a reçu le chef du Comité international olympique Thomas Bach à Pékin plus tôt cette semaine – sa première rencontre en face à face avec un responsable étranger en visite en deux ans.

Pékin tient à renforcer le soutien international aux Jeux, qui sont les plus politisés de mémoire récente.

La préparation a été assombrie par le boycott diplomatique, les craintes concernant la surveillance technologique des athlètes et une épidémie de coronavirus dans la ville hôte de Pékin.

