Le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rencontrent à Pékin pour tenter d’apaiser les tensions | Nouvelles du monde

Le président chinois Xi Jinping a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin au milieu des tensions croissantes entre les deux pays.

S’exprimant après la réunion de lundi, le président Xi a déclaré qu’il espérait que M. Blinken apporterait « des contributions plus positives » à la stabilisation des relations américano-chinoises, selon les médias officiels.

M. Blinken, qui est en Chine pour sa deuxième journée de réunions, a rencontré le plus haut diplomate chinois plus tôt lundi et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang dimanche.

Il s’agit de la première visite en Chine d’un secrétaire d’État américain en cinq ans.

M. Blinken est également le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

La visite avait été reporté du début de l’année suite à la saga des ballons espions, lorsqu’un dispositif de surveillance chinois présumé a survolé l’espace aérien américain pendant plusieurs jours avant d’être abattu.

La visite de M. Blinken devrait inaugurer une nouvelle série de visites de hauts responsables américains et chinois, y compris éventuellement une rencontre entre les présidents Xi et Biden dans les mois à venir.