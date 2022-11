Le président chinois Xi Jinping accuse Trudeau d’avoir “divulgué” les détails d’une conversation aux médias

Le président chinois Xi Jinping a accusé le premier ministre Justin Trudeau de se comporter de manière inappropriée en divulguant aux médias la substance d’une conversation entre les deux dirigeants.

Les accusations sont survenues alors que les deux hommes se croisaient dans un espace public à Bali, en Indonésie, où les deux dirigeants assistent au sommet du G20.

“Tout ce dont nous discutons a été divulgué au journal; ce n’est pas approprié”, a déclaré Xi à Trudeau par l’intermédiaire d’un interprète.

“Ce n’est pas… la façon dont la conversation a été menée. S’il y a de la sincérité de votre part…”, a déclaré Xi.

Trudeau a interrompu le dirigeant chinois, lui disant que même s’ils avaient des désaccords, ils devraient travailler ensemble.

“Nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc et c’est ce que nous continuerons d’avoir. Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord, et nous devrons…” Trudeau dit avant que Xi ne l’interrompe.

“Créons d’abord les conditions”, a déclaré Xi en tendant la main à Trudeau, avant que le couple ne tremble et ne se sépare.

Trudeau et Xi se sont brièvement entretenus face à face en marge du sommet du G20 à Bali mardi. Après la réunion non officielle, le bureau du Premier ministre a publié une lecture de la conversation notant les sujets qui ont été discutés et qui les a soulevés.

Selon la lecture, lors de la brève discussion entre les deux dirigeants – qui étaient en désaccord sur le commerce et l’arrestation et la détention de deux Canadiens – Trudeau a fait part de ses inquiétudes au sujet de rapports des médias que la Chine a secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

Le couple a été photographié en train de parler de manière informelle dans une salle bondée sur une photo publiée par le bureau du Premier ministre pour marquer la réunion.

Le bureau du premier ministre a publié cette photo du premier ministre Justin Trudeau et du président chinois Xi Jinping s’exprimant face à face en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le 15 novembre. Le lendemain de cette conversation, Xi a accusé Trudeau d’avoir divulgué de manière inappropriée détails de leur entretien avec les médias. (CPM)

Le Canada prolonge sa mission de formation en Ukraine

L’entretien de Trudeau avec Xi n’était pas une réunion bilatérale officielle comme celles que Xi a eues avec d’autres dirigeants, dont le président américain Joe Biden, le président argentin Alberto Ángel Fernández et le président français Emmanuel Macron.

Le cabinet du premier ministre a déclaré que les deux dirigeants avaient également discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de l’agression continue de la Corée du Nord contre la Corée du Sud et du prochain sommet COP15 à Montréal.

La lecture ne dit pas comment Xi a réagi à l’une de ces questions, seulement que les deux dirigeants “ont discuté de l’importance de la poursuite du dialogue”.

Lors de sa conférence de presse de clôture mercredi, Trudeau a annoncé qu’une mission de formation de soldats ukrainiens en Grande-Bretagne dans le cadre de ce qu’on appelle l’opération Unifier, qui se poursuit depuis 2015, sera prolongée jusqu’à la fin de 2023.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que le Canada a promis 500 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l’armée ukrainienne.