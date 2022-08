Le président chinois Xi entame un troisième mandat historique avec le couronnement d’octobre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le parti présidentiel chinois Xi Jinping devrait remporter un troisième mandat sans précédent à la direction le mois prochain.

L’Assemblée populaire nationale, la plus haute instance législative du Parti communiste chinois, se réunira le 16 octobre à la fin du mandat politique de cinq ans du congrès.

Xi, un poids lourd du PCC, obtiendra presque certainement les votes nécessaires pour conserver ses fonctions et poursuivre son troisième mandat.

“Il a été souligné lors de la réunion que le 20e Congrès national du PCC est un congrès d’une grande importance qui doit être convoqué à un moment crucial”, a déclaré le journal d’État People’s Daily à propos du prochain congrès, “alors que tout le Parti et toute la nation se lancent dans un nouveau voyage vers la construction d’un pays socialiste moderne à tous égards, et avancer vers l’objectif du deuxième centenaire.”

Xi, 69 ans, est devenu le dirigeant le plus influent du PCC depuis son fondateur, Mao Zedong, qui a mené une révolution réussie en fondant la République populaire de Chine.

L’annonce via le Quotidien du Peuple se vantait d’un ton nationaliste et fièrement idéologique, déclarant : « Le congrès portera haut la grande bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises, défendra le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la théorie des trois représentations et la Perspectives scientifiques sur le développement, et mettre pleinement en œuvre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère. »

Malgré les dégâts politiques causés par la pandémie de coronavirus, l’effondrement du secteur immobilier et une influence affaiblie sur Taïwan, le congrès est presque certain de réélire Xi.

Xi a conservé la fidélité du parti au cours des cinq dernières années de troubles avec une série de succès – influence internationale croissante, sauts massifs dans les infrastructures de ressources naturelles en Afrique et une gouvernance de poing de fer qui a mis Hong Kong au pas.

Xi a vu la plus grande menace pour la puissance internationale chinoise au début du mois lorsque la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, a atterri sur l’île de Taïwan après des semaines de spéculations internationales et de menaces de représailles de la part du PCC.

Pelosi, qui effectuait une longue tournée dans plusieurs pays alliés en Asie, a atterri à Taïwan malgré des menaces répétées contre la sécurité de l’orateur.

Depuis son départ, plusieurs législateurs américains de haut niveau ont effectué des tours de victoire sur le territoire insulaire contesté, notamment la sénatrice Marsha Blackburn et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey.