Le président chinois Xi cherche de nouvelles percées diplomatiques auprès des dirigeants asiatiques

BANGKOK (AP) – Le président chinois Xi Jinping a profité de ses premières rencontres en face à face avec les alliés américains de l’Asie-Pacifique depuis 2020 pour tenter de forger des incursions diplomatiques alors que Washington repousse l’influence de Pékin dans la région.

Xi n’a pas reculé devant les revendications de longue date de la Chine sur Taïwan et la majeure partie de la mer de Chine méridionale. Mais ses commentaires à divers dirigeants lors du forum de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok cette semaine se sont davantage concentrés sur le rôle économique central de Pékin pour ses voisins.

Au fur et à mesure que la stature de la Chine a augmenté, sa diplomatie est devenue plus nuancée que l’approche autoritaire qui a parfois suscité le ressentiment dans le passé.

“Les engagements diplomatiques de Xi Jinping et le chœur de messages de propagande ont cherché à présenter une façade plus douce et souriante dans ce qui semble être un effort pour réduire les frictions et les tensions, en particulier avec les États-Unis et les pays européens qui sont devenus de plus en plus critiques, frustrés et engagé à concurrencer la Chine », a déclaré Drew Thompson, chercheur principal invité à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour.

Dans son discours au sommet annuel de l’APEC, dont les 21 économies membres entourent le Pacifique, Xi a déclaré que “la Chine est prête à poursuivre la coexistence pacifique et le développement commun avec tous les pays sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels”.

La Chine “continuera à partager nos opportunités de développement avec le monde, en particulier avec la région Asie-Pacifique”, a ajouté Xi, qui s’est forgé une réputation de nationaliste ardent qui mettrait toujours les intérêts de la Chine au premier plan et ne céderait jamais “un pouce” de Chinois. territoire.

Thompson a déclaré que la réapparition de Xi sur la scène mondiale après être resté en Chine pendant plus de deux ans pendant la pandémie “était rassurante pour de nombreux pays qui ont cherché à établir des contacts avec le sommet, peut-être le seul décideur en Chine”.

Le forum de l’APEC est le troisième des trois sommets de haut niveau en Asie où les États-Unis ont fait passer le message que Washington est un partenaire économique et sécuritaire fiable, alors qu’il cherche à contrer l’influence croissante de la Chine.

Dans un discours prononcé lors d’une conférence d’affaires vendredi en marge de l’APEC, le vice-président américain Kamala Harris a assuré aux dirigeants asiatiques que “les États-Unis sont là pour rester”.

“Et il n’y a pas de meilleur partenaire économique pour cette région que les États-Unis d’Amérique”, a-t-elle déclaré.

Parfois, les dirigeants de Tokyo et de Pékin peuvent passer des années sans se rencontrer, reflétant les griefs de longue date de l’invasion et de l’occupation de la Chine par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et d’autres problèmes. Lors d’une réunion jeudi avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Bangkok, Xi a souligné que les deux pays devaient être “des partenaires, pas des menaces”.

Kishida a déclaré aux journalistes après la réunion de 45 minutes qu’il avait eu une “discussion franche et détaillée” avec Xi et exprimé de “sérieuses inquiétudes” concernant l’activité de la Chine en mer de Chine orientale, y compris autour des îles contestées de Senkaku, et l’activité militaire de Pékin comme les lancements de missiles balistiques. Mais il a également déclaré à Xi qu’il existait diverses possibilités de coopération et qu’il était important pour le Japon et la Chine de parvenir à des relations “constructives et stables”.

Bien qu’il ne soit pas un allié des États-Unis comme le Japon, le petit Singapour incarne largement le désir de la région d’équilibrer ses liens avec Washington et Pékin. La 7e flotte de la marine américaine joue un rôle actif dans la mer de Chine méridionale stratégiquement clé, que la Chine revendique pratiquement dans son intégralité, et Singapour soutient la présence militaire américaine.

L’objectif semble être de profiter des opportunités de développement et des liens économiques étroits avec Pékin tout en résistant à la domination chinoise.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, Xi s’est engagé à travailler avec la cité-État dont la population est en grande partie ethniquement chinoise pour “maintenir la bonne direction de l’intégration économique et régionale”.

Lors d’une autre réunion bilatérale, Xi a déclaré au président philippin Ferdinand Marcos Jr., dont le pays est un allié de traité et un important partenaire de sécurité des États-Unis, que la Chine est disposée à augmenter ses importations de nourriture et d’autres produits et à travailler ensemble sur l’agriculture, les infrastructures, l’énergie. et les échanges interpersonnels.

Les Philippines, le Vietnam et d’autres pays d’Asie du Sud-Est entretiennent depuis longtemps des différends territoriaux avec la Chine au sujet de ses revendications en mer de Chine méridionale.

Xi n’a semblé céder aucun terrain lors de sa rencontre avec Marcos, affirmant seulement que “sur la mer de Chine méridionale, les deux parties doivent s’en tenir à des consultations amicales et gérer correctement les différends et les différends”.

Par la suite, le bureau de Marcos a publié une courte déclaration disant qu’il avait “exprimé sa joie” après avoir parlé avec Xi et qu’il attendait avec impatience une visite d’État en Chine en janvier.

Le bureau de Marcos a ajouté plus tard que les deux avaient convenu que leurs différends maritimes “ne définissent pas la totalité des relations Philippines-Chine”.

Le président Joe Biden a représenté les États-Unis à la réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge, puis au sommet du Groupe des 20 en Indonésie, le vice-président Kamala Harris représentant les États-Unis en Thaïlande.

Xi n’était pas au sommet de l’ASEAN, où le Premier ministre Li Keqiang représentait la Chine. Lors des réunions du G-20 plus tôt cette semaine à Bali, en Indonésie, il a rencontré Biden en marge.

Il n’y a eu aucun signe remarquable d’un réchauffement du froid entre Pékin et Washington à la suite de cette rencontre, peut-être sans surprise compte tenu de la multitude de questions litigieuses entre eux.

Selon les États-Unis, Biden a réitéré la politique de longue date de Washington «Une Chine», qui reconnaît le gouvernement de Pékin tout en permettant des relations américaines informelles et des liens de défense avec Taïwan, une démocratie insulaire gouvernée séparément que la Chine revendique comme son territoire.

Xi a souligné que “la question de Taiwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement du fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines”, selon le président chinois. compte rendu de la réunion par le gouvernement.

La Chine a organisé d’importants exercices militaires dans les zones entourant Taïwan en août en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et a tiré cinq missiles balistiques dans les eaux près de l’île japonaise d’Okinawa, provoquant la colère du Japon.

Bien que Xi ait peut-être adopté une approche plus douce, il ne cède sur aucune question de fond, a déclaré Thompson.

“Le discours n’a pas cherché à aborder les intérêts divergents sous-jacents ni à décrire un paradigme alternatif où la Chine pourrait être disposée à faire des compromis et à satisfaire les intérêts d’autres pays, plutôt que de poursuivre sans relâche les siens aux dépens des autres pays”, a-t-il déclaré.

___

L’écrivain d’Associated Press Jim Gomez à Manille, aux Philippines, a contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press