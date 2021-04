S’exprimant mardi lors du Forum annuel de Boao pour l’Asie, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que Pékin et ses homologues souhaitaient voir le développement d’un ordre mondial «équitable».

Les affaires internationales doivent être gérées par tous dans le cadre de consultations, et l’avenir et le destin du monde doivent être contrôlés par tous les pays. Le monde doit être juste et non autoritaire. Un grand pays doit ressembler à un grand pays et faire preuve de plus de responsabilité.

Le président a appelé les nations à abandonner la mentalité de la guerre froide, un appel qui a souvent été adressé à Washington ces dernières années, et a déclaré que l’avenir des relations internationales avait besoin. «L’égalité, le respect mutuel et la confiance mutuelle au premier plan.»

Cherchant à rejeter les accusations d’agression portées contre Pékin et son prétendu désir de dépasser les États-Unis en tant que superpuissance numéro un au monde, Xi a noté: «La Chine ne cherchera jamais l’hégémonie, ne s’étendra jamais, ne cherchera jamais des sphères d’influence ou ne s’engagera dans une course aux armements.»

Les demandes de M. Xi pour un ordre mondial plus juste étaient accompagnées d’un appel à une plus grande libéralisation des échanges afin de promouvoir la croissance économique dans le monde. «La construction artificielle de murs et le découplage enfreignent les lois de l’économie et les règles du marché, nuisent aux autres et nous portent préjudice à nous-mêmes». il a déclaré, dans une référence probable aux sanctions et à la liste noire des entreprises et des particuliers chinois par des parties étrangères au cours des derniers mois.

Le discours, intitulé « Ensemble dans un bateau pour surmonter les difficultés, le destin et créer un avenir meilleur », comprenait également un cri de ralliement aux nations d’Asie et du monde entier pour mieux coopérer et surmonter la pandémie de Covid-19.

Le discours de Xi intervient alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis atteignent le point d’ébullition. Au cours de la dernière quinzaine seulement, Pékin a été irrité par l’envoi par Washington d’une délégation officieuse à Taipei, naviguant sur un navire de guerre à travers le détroit de Taiwan et commençant des exercices militaires avec les Philippines.

La Chine a envoyé de nombreux avions pour survoler Taïwan, qu’elle considère comme faisant partie intégrante du pays.

Washington a exprimé très clairement son opposition aux prétendues violations des droits de l’homme par la Chine à Hong Kong et au Xinjiang, à ses revendications sur Taiwan, et a récemment appelé Pékin à assumer davantage de responsabilités pour sa part dans le réchauffement climatique.

