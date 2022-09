Le président chilien prononce un discours pendant qu’un enfant déguisé en Superman tourne autour de lui

Chaque fois qu’une forte personnalité prononce un discours, tout le monde maintient généralement le décorum et la discipline autour de lui. Mais quelque chose d’assez inhabituel s’est produit lorsque le président chilien Gabriel Boric a prononcé un discours la semaine dernière. Une vidéo a fait le tour de Twitter qui montre le président chilien prononçant un discours après avoir voté pour le plébiscite constitutionnel. Au cours de son discours, un surhomme vidéo bombardé. Non, ce n’était pas l’homme d’acier mais un gamin en costume. Le gamin a volé toute la vedette avec ses bouffonneries dans le clip désormais viral.

Dans l’extrait de 28 secondes, on peut voir le garçon faire du vélo. D’abord, il s’arrête à côté du président Boric et l’entend parler pendant quelques secondes, puis commence à tourner autour de lui sans se laisser impressionner. Le petit garçon portait une cape rouge et un casque blanc avec son costume. Les fonctionnaires debout autour du président ont juste observé les actions de l’enfant mais ne sont pas intervenus.

Le texte joint à la vidéo partagée sur Twitter disait : “Superman encercle Gabriel Boric après avoir soumis son vote lors du plébiscite d’aujourd’hui”.

Dès que la vidéo a été partagée par un utilisateur, les Twitterati ont immédiatement réagi à la vidéo. « Le petit Superman est peut-être en train de bénir Boric ! Un bon présage pour le président et le pays, où les enfants circulent librement”, a déclaré l’un des internautes.

Un autre a commenté : « Wow… cette vidéo en dit long sur le Chili. Humble, paisible, respect. J’espère que ce n’est pas un drame narratif (sic).

Une personne a écrit : « Une sécurité renforcée par un super-héros.

La vidéo a reçu plus de 1,36 lakh vues.

Selon des informations de Reuters, quelque 7,9 millions de Chiliens ont voté contre le projet de constitution dimanche contre 4,9 millions qui ont voté pour, un coup dur pour le président du pays, âgé de 36 ans, qui a soutenu son adoption.

Le vote a été perçu comme un thermomètre politique pour M. Boric, qui est le plus jeune président du pays. Il est arrivé au pouvoir en mars en promettant des réformes économiques et sociales.

