Le président chilien Sebastian Pinera doit payer une amende de 3500 dollars après avoir été vu posant pour un selfie sur la plage sans masque, bafouant les règles du Covid-19 du pays. Il a signalé sa propre violation aux autorités sanitaires.

Pinera a été frappé de la peine vendredi, ont annoncé les autorités sanitaires locales dans un déclaration, notant que le président paiera plus de 2,5 millions de pesos chiliens (un peu plus de 3500 dollars) après avoir déposé une «Plainte personnelle» en les informant de son « Non-respect de l’utilisation d’un masque dans un espace public » dans la commune côtière de Zapallar.

Cependant, l’amende n’est intervenue qu’après que le selfie sans masque de Pinea, apparemment pris avec un inconnu à la plage le 5 décembre, ait fait le tour en ligne et a suscité l’indignation des citoyens, certains critiquant l’exécutif pour avoir enfreint les règles imposées par sa propre administration.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, est allé à la plage. Il a pris une photo. Pas de masque. Il a été condamné à une amende équivalente à 3500 dollars.https: //t.co/1S6TSKrSt3 pic.twitter.com/NQTM0NfS1A – Maladies infectieuses (@InfectiousDz) 19 décembre 2020

Moins d’un jour après la publication de la photo, Pinera a présenté des excuses sur les médias sociaux, appelant la séance photo nue « Erreur que je regrette. »

«Hier, je suis allée me promener sur la plage, ce que je n’avais pas fait depuis l’année dernière. La marche était assez solitaire jusqu’à ce que certaines personnes me reconnaissent et me demandent de prendre une photo ». il a dit.

J’aurais sûrement dû mettre le masque, mais à cause de la rapidité avec laquelle les événements se sont produits, je ne l’ai pas fait, et c’était une erreur que je regrette et je m’excuse… Sans aucun doute, les soins personnels sont très importants pour éviter de nouvelles infections et nous devons tous respecter les règles.

Aussi sur rt.com Le programme de vaccination de l’OMS présente un risque d’échec « très élevé », laissant les pays pauvres sans vaccins contre Covid-19 jusqu’en 2024 – rapport

La débâcle du selfie n’est pas la première gaffe basée sur la photo de Pinera. Il a suscité l’indignation après avoir comparu en un clin d’œil à une soirée pizza festive le même soir que des manifestations politiques massives se sont déclenchées dans la capitale du pays, Santiago, l’année dernière.

Le Chili a recensé plus de 581000 infections à coronavirus et environ 16000 décès au cours de son épidémie, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins. La nation latino-américaine a connu un pic de cas au cours de son hiver, entre mai et juin, les nouvelles infections diminuant ces dernières semaines avec l’arrivée du temps plus chaud.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!