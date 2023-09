Le président chilien défend la démocratie 50 ans après le coup d’État qui a inauguré une dictature militaire brutale

SANTIAGO, Chili (AP) — Le président du Chili a défendu avec ferveur la démocratie lundi, à l’occasion du 50e anniversaire du coup d’État mené par le général Augusto Pinochet qui a inauguré une dictature militaire brutale pendant près de deux décennies.

Les problèmes de démocratie doivent être résolus par davantage de démocratie, a déclaré le président Gabriel Boric au palais présidentiel de La Moneda, qui a été bombardé par des avions de guerre au début du coup d’État il y a un demi-siècle.

« Un coup d’État ou la violation des droits de l’homme de ceux qui pensent différemment ne sont jamais justifiables », a déclaré Boric dans son discours à une nation où un nombre important de personnes, selon de nombreux sondages, estiment que le coup d’État de 1973 était justifié. et que Pinochet, décédé en 2006, était un bon leader qui a contribué à moderniser le pays.

Le régime militaire dirigé par Pinochet a violé les droits de l’homme et persécuté brutalement ses opposants, emprisonnant et torturant des milliers d’opposants au régime. Le bilan s’élève à 3 200 tués, dont 1 469 disparus. Un demi-siècle plus tard, 297 personnes ont été reconnues coupables de crimes contre l’humanité et 1 300 affaires sont en cours.

«Il est crucial d’affirmer clairement que le coup d’État est indissociable de ce qui a suivi. Les violations des droits humains des hommes et des femmes chiliens ont commencé dès le moment du coup d’État », a déclaré Boric, ajoutant plus tard que « c’était une dictature jusqu’à la fin ».

Le conseiller spécial du président américain pour les Amériques, Christopher J. Dodd, dirigeait la délégation du gouvernement américain au Chili, selon le Département d’État. Le gouvernement américain a soutenu le coup d’État de 1973 et le gouvernement chilien pousse Washington à déclassifier les documents qui pourraient faire la lumière sur cette époque.

Cette date est marquée par une polarisation politique entre le parti au pouvoir et l’opposition de droite, en raison de leurs désaccords sur les rôles qu’ils ont joué dans le coup d’État. Le président Gabriel Boric a qualifié l’atmosphère de « chargée » et l’ancienne présidente Michelle Bachelet (2006-2010 et 2014-2028) l’a qualifiée de « toxique ». Au Congrès, les législateurs se sont interpellés sur cette question.

Ces divisions se sont répandues dans les rues au cours du week-end, lorsqu’une manifestation pacifique de milliers de Chiliens en mémoire des personnes disparues et tuées par la dictature a été entachée de violence. Un petit groupe d’individus masqués a jeté des pierres sur les fenêtres.

Les individus violents « ont tenté de disperser la manifestation », a écrit Boric, qui avait rejoint la manifestation, sur les réseaux sociaux.

« Ils ont brisé des vitres et attaqué sans discernement des groupes et des membres de partis politiques. » Boric a ajouté qu’« en tant que président de la République, je condamne catégoriquement ces actes », ajoutant que « leur intolérance et leur violence ne devraient pas avoir leur place dans la démocratie ».

Dans son discours de lundi, Boric a souligné la nécessité de se tenir aux côtés des victimes de la dictature et de ne pas chercher une fausse équivalence pour apaiser ceux qui défendent le gouvernement de Pinochet.

« La réconciliation ne s’obtient pas par la neutralité ou la distance, mais par une position sans équivoque aux côtés de ceux qui ont été victimes de cette horreur. La réconciliation, chers compatriotes, n’implique pas de tenter d’assimiler les responsabilités entre les victimes et les auteurs », a déclaré Boric.

À la fin du mois dernier, Boric a dévoilé ce qui sera effectivement le premier plan parrainé par l’État pour tenter de retrouver les quelque 1 162 victimes de la dictature qui restent portées disparues, ce qui, selon lui lundi, serait « l’héritage » de son gouvernement.

« Il est temps de remédier à ces absences, de corriger les manques et de réparer les dégâts pour nous projeter au-delà de nos douleurs. »

A l’approche de cet anniversaire, Boric a promu un accord pour la protection de la démocratie et des droits de l’homme, qui a été signé par ses quatre prédécesseurs, mais aucun des trois dirigeants de l’opposition n’y a adhéré.

Plus de 1 000 invités locaux et internationaux ont pris part à la commémoration de lundi, dont quelques présidents de la région. Les membres de l’opposition de droite, fortement critiquée par le président, étaient notamment absents.

Parmi les invités figuraient les présidents Luis Arce de Bolivie, Gustavo Petro de Colombie, Luis Lacalle Pou de l’Uruguay et Andrés Manuel López Obrador du Mexique. Il y avait aussi des ministres, des législateurs, des représentants d’organisations internationales et de groupes de défense des droits de l’homme, entre autres.

L’événement a débuté par une interprétation au piano de l’hymne national par le célèbre musicien Valentín Trujillo. Tout au long de la matinée, de nombreuses personnes ont déposé de grandes fleurs devant la statue du président déchu Salvador Allende (1970-1973), située sur un côté de la place de la Constitution.

Eva Vergara et Daniel Politi, Associated Press