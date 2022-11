Le président camerounais Paul Biya fête ses 40 ans au pouvoir

YAOUNDE, Cameroun (AP) – Le président Paul Biya du Cameroun a fêté ses 40 ans au pouvoir dimanche, mais est resté à l’écart des projecteurs alors que des questions tournaient autour de l’homme de 89 ans qui est le seul dirigeant que la plupart des habitants du pays aient jamais connu.

Biya n’est pas apparu en public depuis la visite du président français Emmanuel Macron dans la nation centrafricaine en juillet, des décrets et des photos de Biya recevant divers diplomates sont régulièrement publiés sur les comptes de médias sociaux du président.

Un événement était prévu à l’hôtel de ville de la capitale camerounaise, Yaoundé, pour commémorer l’anniversaire de sa présidence, mais Biya ne devait pas y assister.

Près de 100 jeunes adultes ont défilé dans les rues de la plus grande ville du pays, Douala, quelques jours plus tôt portant des banderoles avec des photos du président et des messages qui comprenaient “Paul Biya : 40 ans de stabilité, de liberté et de démocratie”.

Darling Nguevo, un critique du régime de Biya, a allégué que le gouvernement avait payé les marcheurs pour montrer un tel soutien. Lui et d’autres sympathisants de l’opposition ont déclaré qu’ils prévoyaient de porter du noir dimanche.

“Le 6 novembre est considéré comme un jour de deuil national parce que M. Biya a hérité d’un pays riche, prospère et en croissance”, a déclaré Nguevo. “Et il s’est mis à démêler tous les secteurs de la vie et de la société.”

« La corruption a fait son lit dans le pays. La mauvaise gouvernance aussi. Paul Biya est âgé et ses apparitions publiques sont rares, et cela se passe sur fond de bataille de succession », a-t-il ajouté.

Biya est le deuxième dirigeant le plus ancien d’Afrique : le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, est au pouvoir depuis 1979.

Biya était Premier ministre du Cameroun et est devenu président en 1982 après que son prédécesseur, le premier président du Cameroun après l’indépendance du pays vis-à-vis de la France, ait démissionné pour des raisons de santé.

La majorité des nominations faites par Biya dans les années qui ont suivi étaient des membres de son propre groupe ethnique Beti du sud, qui a rapidement grandi pour dominer les postes de préfet supérieur et le bureau du Premier ministre.

Il a survécu à une tentative de coup d’État en 1984. Lorsque les premières élections multipartites ont finalement eu lieu en 1992, Biya a battu son rival de l’opposition de seulement 4 points de pourcentage.

Au cours des décennies qui ont suivi, le parti de Biya a tout utilisé, de la fraude au redécoupage pour étendre ses victoires et les majorités législatives du parti au pouvoir, selon des analystes politiques. Des groupes de défense des droits de l’homme l’ont accusé de tactiques effrontées d’homme fort, notamment de torture et d’intimidation de ses opposants.

Biya a été confronté à des défis ces dernières années allant d’un mouvement sécessionniste dans les provinces anglophones du Cameroun à la menace dans le nord posée par des extrémistes islamiques alignés avec le groupe Boko Haram basé au Nigeria.

Les critiques soulignent le rôle que la corruption a joué dans l’enracinement du régime de Biya, le butin revenant prétendument à ses alliés au gouvernement, aux forces de sécurité et à la famille du président.

L’analyste politique Aristide Mono a déclaré que les célébrations autour du 40e anniversaire de Biya au pouvoir faisaient “partie d’une tradition de sanctification”.

“Les responsables de ces différentes mobilisations sont très animés par la logique du clientélisme, car chacun essaie de montrer son allégeance, de montrer beaucoup de fidélité et de loyauté”, a déclaré Mono.

Les démonstrations de loyauté sont devenues particulièrement importantes avec l’âge de Biya. Le fils du président, Franck Biya, a été plus visible aux côtés de son père. Certains pensent qu’il se positionne comme un possible successeur.

On craint que le chaos n’éclate dans un pays comptant plus de 200 groupes ethniques différents une fois le long mandat du président terminé.

“Biya n’a pas pris le temps de préparer un successeur, quelqu’un qui pourrait amplement hériter de son pouvoir”, a déclaré Mono.

Joël Kouam, The Associated Press