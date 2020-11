Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore réélu

L’opposition avait espéré diviser le vote et priver Kabore des 51% nécessaires à une victoire pure et simple, puis former une coalition derrière le candidat le plus fort pour le second tour. Mais le principal candidat, Eddie Komboigo, chef du Congrès pour la démocratie et le progrès, a reçu 15% et l’autre grand rival, Zephirin Diabre, du Parti du progrès et du changement, qui a perdu contre Kabore en 2015, a reçu environ 12%.