Le président bulgare demande aux socialistes de former le gouvernement

SOFIA, Bulgarie (AP) – Le président bulgare Rumen Radev a donné lundi au Parti socialiste le mandat de former un nouveau gouvernement dans une dernière tentative pour éviter les cinquièmes élections générales du pays en deux ans.

Bien que les chances de succès soient faibles, la dirigeante socialiste Kornelia Ninova a déclaré que son parti mettrait tout en œuvre “pour la formation d’un gouvernement régulier, dont ce pays a cruellement besoin à ce stade”.

La décision de Radev est intervenue après que les deux principaux groupes du parlement bulgare – le parti de centre droit GERB et le parti réformiste Nous continuons le changement – ​​n’aient pas trouvé suffisamment de soutien pour diriger leurs propres coalitions.

Les deux premiers mandats reviennent aux groupes parlementaires qui ont obtenu le meilleur résultat électoral, mais le troisième revient à un groupe choisi par le président.

Le Parti socialiste a terminé cinquième lors des élections du 2 octobre en Bulgarie. Le GERB et la Bulgarie démocratique ont déjà annoncé qu’ils ne soutiendraient pas un gouvernement dirigé par les socialistes, principalement parce que les socialistes restent pro-russes et ont voté à plusieurs reprises contre l’aide militaire à l’Ukraine.

Si les pourparlers de coalition du parti échouent, le président doit dissoudre le parlement, nommer un gouvernement intérimaire et programmer de nouvelles élections anticipées dans deux mois.

Les analystes s’attendent à ce qu’une autre élection produise un résultat similaire et poursuive la confrontation politique qui s’est emparée du pays depuis 2020, lorsque des milliers de Bulgares se sont joints à des rassemblements nationaux pour exiger des réformes du système judiciaire et des actions anti-corruption efficaces.

La crise s’ajoute aux difficultés économiques du membre le plus pauvre de l’Union européenne et pourrait retarder ses projets d’adhésion à la zone euro et à l’espace Schengen sans visa de l’UE, ainsi que la réception en temps voulu de milliards d’euros de fonds de relance de l’UE.

The Associated Press