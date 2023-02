Le président bulgare appelle à une 5e élection en 2 ans

Le président bulgare a dissous l’Assemblée nationale jeudi et convoqué des élections législatives anticipées pour le 2 avril dans l’espoir de résoudre la tentative du pays de régler l’impasse politique prolongée des membres de l’Union européenne et de l’OTAN et les difficultés économiques mordantes.

Le président Rumen Radevon a également nommé un gouvernement intérimaire avant le vote instantané, qui sera le cinquième en Bulgarie en deux ans.

Radev a reconduit Galab Donev, un homme politique indépendant de 55 ans, pour rester à la tête du cabinet intérimaire jusqu’à ce que le prochain parlement élise les membres d’un gouvernement régulier.

LE COMITÉ DE L’UE VOTE LA LEVÉE DES PROTECTIONS POUR 2 LÉGISLATIFS IMPLIQUÉS DANS UN MAJEUR SCANDALE DE CORRUPTION

Cette décision intervient après que les trois plus grands groupes politiques de l’Assemblée nationale profondément fragmentée n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour un gouvernement de coalition viable après les dernières élections anticipées, tenues en octobre.

Le parti de centre-droit GERB de l’ancien Premier ministre Boyko Borissov a remporté 67 sièges, le plus de tous les partis mais bien en deçà de la majorité au parlement de 240 sièges. D’autres partis ont refusé de former une alliance avec le GERB en raison d’allégations de corruption et de l’échec présumé du parti à mettre en œuvre des réformes lorsqu’il était au pouvoir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le parti libéral Nous continuons le changement et les socialistes n’ont pas trouvé suffisamment de soutien pour diriger un gouvernement.

La Bulgarie est membre de l’Union européenne et de l’OTAN. La crise politique persistante devrait freiner les projets du pays de rejoindre la zone euro à la fin de 2023 et de devenir membre de la zone passeport = libre circulation de l’Europe, l’espace Schengen.

Les analystes pensent que la guerre en Ukraine, l’inflation et le fossé grandissant entre les camps pro-russe et pro-européen pourraient inciter davantage de Bulgares à voter pour des partis nationalistes.