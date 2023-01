Le président brésilien Lula dénonce les “attaques terroristes” alors que la police se rassemble au camp des partisans de Bolsonaro

La police s’est rassemblée dans un camp de partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Des milliers de partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut dimanche le congrès, la cour suprême et le palais présidentiel du pays.

Un nouveau président, Luiz Inacia Lula da Silva, a officiellement pris ses fonctions le 1er janvier.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s’est joint lundi aux dirigeants des deux chambres du Congrès et au juge en chef de la Cour suprême pour condamner les “actes terroristes” des partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro lorsqu’ils ont envahi le siège du pouvoir.

Dans une rare déclaration commune publiée par Lula sur Twitter, les chefs des trois branches du gouvernement ont déclaré qu’ils “rejettent les actes terroristes et le vandalisme criminel et putschiste qui se sont produits” dimanche à Brasilia, lorsqu’une foule pro-Bolsonaro a déclenché une émeute dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême.

Cela s’est produit alors que la police brésilienne s’est massée lundi dans un camp de partisans de Bolsonaro dans la capitale, un jour après que des émeutiers ont lancé la pire attaque contre les institutions de l’État brésilien depuis son retour à la démocratie dans les années 1980.

Des centaines de policiers en tenue anti-émeute et certains à cheval se sont déployés dans le camp pro-Bolsonaro à l’extérieur du quartier général de l’armée de Brasilia, tandis que les soldats de la région se sont retirés, ont déclaré des témoins de Reuters.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva, rival de gauche de Bolsonaro qui a pris ses fonctions le 1er janvier après une courte victoire électorale en octobre, a promis de traduire en justice les responsables de la violence, après que des manifestants ont brisé des fenêtres et des meubles, détruit des œuvres d’art et volé des armes et des artefacts.

Lula, qui était de retour au travail au palais présidentiel du Planalto, avait prévu de rencontrer son ministre de la Défense et les commandants des forces armées pour discuter des attentats qui ont rappelé l’assaut contre le Capitole américain il y a deux ans par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Le président américain Joe Biden s’est joint à d’autres dirigeants mondiaux pour condamner les émeutes de dimanche, les qualifiant de “scandaleuses”, tandis que Bolsonaro, qui se trouve actuellement en Floride, a nié avoir incité ses partisans et a déclaré que les émeutiers avaient “franchi la ligne”.

Les camionneurs pro-Bolsonaro, qui ont causé des ravages sur les autoroutes brésiliennes pendant des semaines, ont organisé d’autres manifestations toute la nuit.

LIRE | L’Iran condamne à mort trois autres manifestants dans un contexte de condamnation mondiale

Un opérateur routier à péage pour l’autoroute BR 163 qui traverse le Mato Grosso, l’État brésilien le plus producteur de céréales, a signalé plusieurs blocages qui ont été levés à l’aube. La police a déclaré que les blocages sur une autre autoroute de l’État de Parana avaient également été dégagés.

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné la destitution du gouverneur de Brasilia dimanche soir pour 90 jours pour de prétendues failles de sécurité et a exigé que les plateformes de médias sociaux Facebook, Twitter et TikTok bloquent les comptes des utilisateurs diffusant de la propagande antidémocratique.

Le parent de Facebook, Meta, a déclaré lundi qu’il supprimait le contenu soutenant ou louant les actions du week-end. Telegram, TikTok, Twitter et YouTube n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Lula, un ancien organisateur syndical qui a également été président de 2003 à 2010, a déclaré que la police militarisée locale qui relève du gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha, un ancien allié de Bolsonaro, n’a rien fait pour empêcher les manifestants d’avancer.

Des soldats démantèlent le camp mis en place par des partisans de l’ex-président d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro devant le quartier général de l’armée à Brasilia. MAURO PIMENTEL / AFP

Lula a décrété l’intervention fédérale de la sécurité publique dans la capitale et promis une punition exemplaire aux dirigeants de l’assaut “fasciste” qui visait à provoquer un coup d’État militaire susceptible de ramener Bolsonaro au pouvoir.

“Tous ceux qui ont fait cela seront retrouvés et punis”, a déclaré Lula aux journalistes de l’État de Sao Paulo.

Il a reproché à Bolsonaro d’avoir enflammé ses partisans après une campagne d’allégations sans fondement sur la fraude électorale après la fin de son règne marquée par un populisme nationaliste qui divise.

Depuis la Floride, où Bolsonaro s’est envolé 48 heures avant la fin de son mandat, l’ancien président a rejeté l’accusation. Il a déclaré sur Twitter que les manifestations pacifiques étaient démocratiques mais que l’invasion des bâtiments gouvernementaux “a franchi la ligne”.

L’agression a soulevé des questions parmi les alliés de Lula sur la façon dont les forces de sécurité de la capitale n’étaient pas préparées aux émeutiers qui avaient discuté de leurs plans sur les réseaux sociaux pendant des jours.

Les scènes de naufrage après des manifestations de partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro Palais du Planalto au Brésil. CARL DE SOUZA / AFP

L’occupation des bâtiments du gouvernement était planifiée depuis au moins deux semaines par les partisans de Bolsonaro en groupes sur des plateformes de messagerie telles que Telegram et Twitter, mais les forces de sécurité n’ont rien fait pour empêcher l’attaque, qualifiée par un groupe de “prise du pouvoir”. par les gens.”

La police a repris les bâtiments publics endommagés dans la capitale futuriste au bout de trois heures et a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes.

Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a déclaré que 200 manifestants avaient été arrêtés, bien que ce nombre devrait augmenter.

Dino a déclaré que les enquêtes visaient à découvrir qui avait financé les plusieurs centaines de bus qui ont amené les partisans de Bolsonaro à Brasilia et à interroger le gouverneur suspendu de Brasilia.

Bolsonaro fait face à des risques juridiques suite à plusieurs enquêtes devant la Cour suprême du Brésil et son avenir aux États-Unis, où il a voyagé avec un visa délivré uniquement aux présidents en exercice, est en cause.

“Bolsonaro ne devrait pas être en Floride”, a déclaré le député démocrate Joaquin Castro sur CNN. « Les États-Unis ne devraient pas être un refuge pour cet autoritaire qui a inspiré le terrorisme intérieur au Brésil. Il devrait être renvoyé au Brésil.

– Reportage complémentaire par l’AFP