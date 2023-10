Le président brésilien Lula de retour à sa résidence officielle pour se remettre d’une arthroplastie de la hanche

BRASILIA, Brésil (AP) — Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est sorti de l’hôpital dimanche, deux jours après avoir subi avec succès une arthroplastie de la hanche qui lui permettra de travailler à domicile pendant sa convalescence.

Lula, 77 ans, a été opéré vendredi. Les médecins ont également pratiqué une opération mineure des paupières.

Il est de retour à la résidence présidentielle officielle et y travaillera dans les semaines à venir, a déclaré Lula dans un communiqué sur X, anciennement Twitter. Il avait précédemment déclaré qu’il souffrait de douleurs à la hanche depuis août de l’année dernière.

« Merci pour toutes les prières et les messages bienveillants. Je me remets pour travailler encore plus pour le Brésil », a écrit Lula sur X, ajoutant – pour plaisanter, sans doute – qu’il avait l’intention de courir un marathon.

Un bulletin médical publié dimanche par les médecins de Lula indiquait qu’il avait monté et descendu les escaliers avec de l’aide.

La récupération après une arthroplastie de la hanche varie d’un patient à l’autre, mais la plupart peuvent reprendre des activités légères et quotidiennes dans un délai de trois à six semaines, selon l’American Academy of Orthopaedic Surgeons. De nombreux patients utilisent d’abord une canne, des béquilles ou une marchette jusqu’à ce que leur équilibre et leur force s’améliorent pour éviter les chutes qui pourraient compromettre le succès de l’opération, a indiqué l’organisation orthopédique.

The Associated Press