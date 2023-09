Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva va subir une arthroplastie de la hanche

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva doit subir vendredi une opération d’arthroplastie de la hanche, une procédure susceptible de mettre un terme temporaire à ses fréquents voyages internationaux mais sans pour autant perturber ses activités.

Le dirigeant de 77 ans devrait passer quelques jours à l’hôpital Sirio-Libanes de la capitale Brasilia avant de regagner le palais présidentiel en début de semaine prochaine, a indiqué Andrea Cordeiro du bureau de presse du président.

« L’impact de l’opération de Lula sera probablement faible et ne devrait pas affecter de manière significative le processus décisionnel ou les négociations », a déclaré Paulo Calmon, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia.

« Il est très probable que Lula, même en convalescence, continuera à influencer les principales décisions et exigera certainement d’être informé de tout ce qui se passe », a ajouté Calmon.

L’arthroplastie de la hanche est une procédure courante qui prend généralement une à deux heures, selon l’American Academy of Orthopaedic Surgeons. La récupération varie d’un patient à l’autre, mais la plupart peuvent reprendre leurs activités légères et quotidiennes en trois à six semaines.

De nombreux patients utilisent d’abord une canne, des béquilles ou une marchette jusqu’à ce que l’équilibre et la force s’améliorent, pour éviter les chutes qui pourraient compromettre le succès de l’opération, explique l’organisation orthopédique. Le journal brésilien O Globo a indiqué jeudi que Lula utiliserait un déambulateur. Son service de presse n’a pas pu confirmer cette information.

Lula est le président le plus âgé de l’histoire du Brésil. Lors de la campagne électorale de l’année dernière, il a souvent plaisanté en disant que, malgré mes plus de 70 ans, « j’ai l’énergie d’un homme de 30 ans et l’envie d’un homme de 20 ans ».

Après avoir rempli deux mandats présidentiels, de 2003 à 2010, Lula a déclaré pendant la campagne que s’il gagnait, il n’avait pas l’intention de briguer un quatrième mandat de quatre ans. Mais en juillet, il a déclaré que la campagne de réélection du président américain Joe Biden était un « encouragement » pour lui à se présenter à nouveau en 2026.

Lula est occupé depuis qu’il a pris ses fonctions le 1er janvier auprès de l’homme qu’il a battu au second tour des élections d’octobre 2022, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro. Après avoir promis de « ramener le Brésil » sur la scène mondiale, Lula s’est rendu dans 21 pays, dont les États-Unis, la Chine, la France, l’Inde, l’Argentine et l’Angola.

« Il a essayé d’inclure tous ces voyages cruciaux avant l’opération », a déclaré Oliver Stuenkel, professeur agrégé de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, une université de Sao Paulo. « Maintenant, il ne peut plus continuer à voyager comme ça. »

Cette semaine, le président a porté un masque lors des événements publics, conformément aux directives médicales visant à réduire le risque de contracter une maladie respiratoire avant son opération.