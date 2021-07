Le président brésilien Jair Bolsonaro à l’hôpital avec une crise de hoquet de dix jours alors que les spéculations grandissent sur sa santé

Le président du BRÉSIL Jair Bolsonaro a été hospitalisé mercredi après avoir souffert de hoquet chronique pendant plus de dix jours, a annoncé son bureau.

Bolsonaro, 66 ans, devrait rester en observation pendant 24 à 48 heures, mais pas nécessairement à l’hôpital.

1 Le président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé mercredi Crédit : AP

Le leader d’extrême droite s’est rendu aujourd’hui à l’hôpital militaire de Brasilia et, selon son bureau, il « se sent bien et va bien ».

Le média local G1 a rapporté que Bolsonaro avait été admis pour des tests médicaux non spécifiés après avoir ressenti des douleurs abdominales aux premières heures de mercredi.

Dans une allocution nationale sur les réseaux sociaux jeudi dernier, Bolsonaro a eu du mal à s’exprimer à un moment donné et a déclaré qu’il souffrait de hoquet depuis une semaine.

La santé de Bolsonaro a été un problème pendant sa présidence.

Il a failli mourir après avoir été poignardé dans les intestins lors de la campagne électorale en 2018, entraînant de multiples interventions chirurgicales de suivi.

Il a été grièvement blessé dans l’attaque et a perdu 40 % de son sang.

Les experts affirment que le hoquet pourrait être lié à une irritation de l’œsophage après une intervention chirurgicale sur son abdomen, des rapports ont affirmé.

« La législatrice fédérale pro-Bolsonaro Bia Kicis a écrit mercredi sur Twitter que l’hospitalisation de Bolsonaro était « une conséquence du coup de couteau de 2018 ».

Le journal O Globo a rapporté qu’Antonio Luiz Macedo, le chirurgien qui a opéré Bolsonaro en 2018, avait été appelé à Brasilia pour être avec le président.

Mis à part le coup de couteau, Bolsonaro a attrapé COVID-19 en juillet de l’année dernière mais s’est rétabli.

Ces dernières semaines, la popularité de Bolsonaro a chuté après sa gestion de la pandémie et son échec à obtenir suffisamment de vaccins pour les 212 millions de Brésiliens.

Il y a eu plus de 535 000 décès liés à Covid, Bolsonaro refusant toujours de soutenir les mesures de distanciation sociale dans tout le pays.

Notre situation n’est pas si critique que ça. Par rapport à d’autres pays, c’est en fait assez confortable. Jair Bolsonaro

En juin, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la gestion de la pandémie par le gouvernement

Dans des villes comme Rio de Janeiro et Brasilia, des Brésiliens en colère tenaient des banderoles avec des slogans comme « Bolsonaro doit partir » ou les mots « 500 000 ».

Mais malgré les appels amers des scientifiques, les décideurs ont déjà assoupli les restrictions, avec la réouverture des bars et des magasins dans de nombreuses villes.

Il n’est pas rare non plus que les gens évitent les masques et la distanciation sociale dans les rues.

En mars, Bolsanaro a affirmé que l’épidémie de coronavirus était « confortable » malgré le décès de milliers de personnes chaque jour.

« Notre situation n’est pas si critique que ça. Par rapport à d’autres pays, c’est en fait assez confortable », a-t-il déclaré, selon Le gardien.

Bolsonaro, qui s’est opposé aux fermetures pour arrêter sa propagation malgré l’aggravation de la pandémie, a déclaré que 200 personnes dans le palais présidentiel avaient eu le virus mortel.

Un sergent de l’armée qui travaillait dans son bureau est décédé des suites de la maladie.

Et un troisième sénateur est également décédé de Covid, soulevant des questions sur les précautions prises au Congrès du pays.

Jusqu’à un législateur sur trois a été infecté par le virus.