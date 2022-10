Le président brésilien fait de l’Argentine un boogeyman de campagne

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – En tant que journaliste brésilienne vivant en Argentine, Luciana Taddeo dit qu’elle consacre de plus en plus d’efforts à réfuter des rumeurs toujours plus folles.

On prétendait que le palais présidentiel argentin avait été envahi, que les gens devaient laisser les clés dans le contact de leur voiture pour que le gouvernement puisse les utiliser à tout moment, que le gouvernement avait aboli le droit d’hériter des propriétés.

“Les journalistes ont été obligés de consacrer de plus en plus de temps à dire : ‘Écoutez, ce n’est pas réel, cela n’arrive pas'”, a-t-elle déclaré.

Beaucoup de ces rumeurs ont été attisées par l’élection présidentielle au Brésil voisin, où le président sortant Jair Bolsonaro a transformé l’Argentine – déjà un rival acharné du football – en une sorte de boogeyman politique, un avertissement des horreurs auxquelles son pays pourrait être confronté s’il élit gauchiste l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Mercredi, la campagne de Bolsonaro a commencé son créneau publicitaire nocturne à la télévision nationale avec une explosion contre les dirigeants argentins de gauche, qui ont été amis avec son rival électoral.

“En Argentine, le candidat de gauche soutenu par Lula a également promis un barbecue et de la bière pour tout le monde”, a déclaré une voix alors que des images montraient des gens se plaignant de la montée de la pauvreté et de la flambée de l’inflation sous le président de centre gauche Alberto Fernández.

Bolsonaro et ses alliés avaient longtemps utilisé un autre voisin de gauche – le Venezuela ravagé par la crise – comme récit édifiant, mais sont passés à l’Argentine après que Fernández a vaincu le président de centre droit Mauricio Macri – que Bolsonaro favorisait – en 2019.

« Le Venezuela était loin et les Brésiliens ne l’ont pas très bien compris ; c’était un tout autre univers », a déclaré Paulo Pereira, 38 ans, coordinateur de la campagne de da Silva en Argentine. “L’Argentine est le pays où de nombreux Brésiliens effectuent leur premier voyage international.”

Les nations voisines ont également une profonde rivalité autour de leur passion commune, le football.

“Parmi Bolsonaro et ses alliés, il y a presque une obsession liée à l’Argentine”, a déclaré Andressa Caldas, 46 ans, une avocate brésilienne des droits de l’homme qui vit en Argentine depuis huit ans.

Le fils du législateur du président, Eduardo Bolsonaro, a profité d’un voyage en Argentine ce mois-ci pour s’attaquer à l’inflation galopante en Argentine. Dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, on le voit compter des dizaines de factures pour payer un repas au restaurant.

“Payer le déjeuner en Argentine”, a-t-il écrit sur son compte Instagram. “Si vous ne voulez pas cela pour le Brésil, votez Bolsonaro.”

La rivalité politique est aussi personnelle. En 2019, Bolsonaro a exhorté les Argentins à voter pour Macri plutôt que pour Fernández – qui avait ostensiblement rendu visite à da Silva en prison avant que les condamnations ne soient annulées par la Cour suprême du Brésil.

“Les relations étaient déjà mauvaises, mais le contexte électoral a été très mauvais pour les relations bilatérales car il a mis les différences politiques en tête de l’agenda”, a déclaré Esteban Actis, professeur de relations internationales à l’Université nationale de Rosario.

Les Brésiliens vivant en Argentine sont largement d’accord qu’il y a certainement beaucoup à critiquer : une inflation annuelle galopante de 83 %, une économie stagnante et une pauvreté qui touche la moitié des enfants du pays.

“Ce qui est étrange, c’est qu’au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes qu’il y a déjà tant en Argentine, ils doivent exagérer encore plus la situation, qui est déjà grave”, a déclaré Taddeo.

Nattascha Dumke, étudiante en médecine de 30 ans qui vit en Argentine depuis 2018, compte près de 80 000 abonnés sur Instagram. Elle a l’habitude que les Brésiliens posent des questions sur la vie en Argentine, mais récemment, le ton des questions est devenu beaucoup plus négatif.

“Les gens qui veulent vivre ici, étudier ici, et même les parents d’élèves ici m’écrivent”, a déclaré Dumke. “Ils me posent des questions sur la violence, si les supermarchés n’ont pas de nourriture, si nous avons faim.”

Dumke est devenue tellement exaspérée par une vidéo virale affirmant que les supermarchés argentins étaient remplis d’étagères vides qu’elle a réalisé sa propre vidéo réfutant les affirmations et montrant des marchés entièrement approvisionnés.

La femme qui a aidé à faire la vidéo originale des étagères vides, Maria Laura Assis, 25 ans, a repoussé les affirmations selon lesquelles elle répandait des mensonges sur l’Argentine pour aider la campagne de Bolsonaro.

“Ce que je leur dis, c’est d’aller dans les supermarchés et de voir par eux-mêmes”, a déclaré Assis, un Brésilien qui vit en Argentine depuis 15 ans. “Aujourd’hui, l’Argentine a vraiment une limite dans le nombre d’unités de certains produits que vous pouvez acheter et souffre de pénuries de certains produits en raison de la fermeture des importations.”

Lorsque Dumke a publié sa vidéo montrant des étagères pleines de produits dans plusieurs supermarchés de Buenos Aires, beaucoup l’ont accusée d’être celle qui répandait la désinformation.

“Même en utilisant des vidéos pour essayer de montrer la réalité du pays… ils n’y croient pas”, a déclaré Dumke. “Ils ne sont pas alarmés en recevant de fausses nouvelles, ils veulent seulement partager de la désinformation à des fins politiques.”

Daniel Politi, Associated Press