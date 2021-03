Le président du BRÉSIL a dit aux gens de «cesser de se plaindre» de Covid – bien que le pays ait le deuxième plus grand nombre de morts au monde.

Les derniers commentaires de Jair Bolsonaro minimisant la menace du bogue mortel sont intervenus après que le Brésil a subi deux jours consécutifs de morts record à cause du virus.

Le bilan dévastateur de plus de 260000 morts dans le pays est le deuxième après le nous, qui compte le plus grand nombre de décès dus à Covid au monde.

Mais alors que l’épidémie diminue aux États-Unis, le Brésil fait face à la pire phase de la pandémie à ce jour, poussant son système hospitalier paralysé au bord de l’effondrement.

Jeudi, le ministère brésilien de la Santé a fait état de 1 699 décès supplémentaires, une légère baisse par rapport au total record de mercredi – 1 910.

Quelque 75102 cas supplémentaires de coronavirus ont également été enregistrés jeudi – le deuxième plus élevé jamais enregistré.

L’augmentation du nombre de cas survient au milieu des inquiétudes concernant l’émergence d’une nouvelle variante de Coivd, qui serait originaire de la ville amazonienne de Manaus au Brésil.

Il apparaît plus contagieux et plus apte à réinfecter ceux qui ont déjà eu le virus.

Malgré cela, Bolsonaro a critiqué jeudi les mesures mises en place pour freiner la propagation.

« Assez de tracas et de pleurnicheries », a-t-il dit à la foule.

« Combien de temps encore les pleurs vont-ils continuer?

«Combien de temps resterez-vous à la maison et fermeriez-vous tout? Personne ne peut plus le supporter.

« Nous regrettons les morts, encore une fois, mais nous avons besoin d’une solution. »

Les gouverneurs d’État et les médecins se sont plaints de la mauvaise gestion de la crise des coronavirus par le gouvernement fédéral, Bolsonaro ayant minimisé sa gravité et s’opposant aux verrouillages.

Cela vient après que le neuroscientifique Miguel Nicolelis ait qualifié le Brésil de « terrain fertile pour le virus » et a averti que l’épidémie de Covid dans le pays risquait de engendrer des souches encore plus mortelles qui « pourraient forcer le monde à se refermer », malgré les coups.

Il a également condamné Jair Bolsonarofor de ne pas avoir protégé les gens de la maladie, affirmant que le chef d’extrême droite avait permis au pays de servir de « laboratoire à ciel ouvert pour que le virus … finisse par créer des mutations plus mortelles ».

La prévention n’a jamais été une priorité pour Bolsonaro, Nicolelis et d’autres experts ont déclaré.

Depuis que la pandémie s’est propagée dans le monde entier au début de 2020, Bolsonaro s’est moqué de la maladie meurtrière comme d’une simple «petite grippe».

Il a également critiqué les dirigeants locaux pour avoir imposé des restrictions à l’activité, affirmant que l’économie brésilienne devait continuer à aller pour éviter de pires difficultés.

La deuxième vague croissante du Brésil a déclenché de nouvelles restrictions dans sa capitale, Brasilia, et sa plus grande ville, Sao Paulo.

La Mecque touristique de Rio de Janeiro a annoncé jeudi un couvre-feu à l’échelle de la ville et une heure de fermeture anticipée des restaurants.

L’institut médical affilié au gouvernement Fiocruz a déclaré qu’il avait détecté des variantes de l’Amazonie, du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud se répandant dans divers endroits du pays.

« Nous connaissons les pires perspectives pour la pandémie depuis qu’elle a commencé », a déclaré Gonzalo Vecina Neto, médecin et ancien responsable du régulateur brésilien de la santé Anvisa.

« Les mutations sont le résultat de l’augmentation de la reproduction du virus. Plus le nombre de virus est élevé, plus la transmission est rapide, plus nous avons de mutations », a-t-il déclaré.

Le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, a exhorté les pays à « accroître la vigilance pour les variantes qui constituent une menace de transmissibilité ou de gravité accrue ».

Il a averti: «Nous assistons à une résurgence en Europe centrale et orientale.

«Plus d’un an après le début de la pandémie, nos systèmes de santé ne devraient pas être dans cette situation. Nous devons revenir à l’essentiel».

Les patrons de la santé du monde entier luttent contre diverses souches mutantes, notamment «B.1.1.7, initialement identifiée au Royaume-Uni, qui a été signalée dans 43 pays; B.1.351, identifiée en Afrique du Sud, est dans 26; tandis que P1, identifiée au Brésil et au Japon, est dans 15 [countries]», A ajouté le Dr Kluge.

Son avertissement intervient après que The Sun ait rapporté comment la variante brésilienne pouvait réinfecter des personnes qui avaient déjà eu Covid – et être deux fois plus transmissible, selon des scientifiques.

Les premières données de la ville de Manaus – où la variante est apparue – suggèrent que la mutation a diverses capacités supplémentaires.

Au Royaume-Uni, six cas de la variante – que les ministres ont qualifié de «préoccupant» – ont été détectés jusqu’à présent.

Des recherches menées par l’Université de São Paulo, en collaboration avec des universités britanniques, montrent que la variante, appelée P1, est entre 40% et 120% plus transmissible.

P1 s’ajoute à un catalogue de souches préoccupantes circulant au Royaume-Uni, chacune avec ses propres caractéristiques.

Une variante originaire du Royaume-Uni, qui porte le surnom de «variante Kent», est dominante, causant jusqu’à présent plusieurs centaines de milliers de cas.

Et la variante sud-africaine a été détectée des centaines de fois, ce qui a provoqué des tests de surtension à travers l’Angleterre.

Mais les vaccins Covid pour lutter contre les variantes seront accélérés pour approbation, a déclaré le régulateur britannique.

Les experts ont précédemment déclaré qu’une variante de Covid résistante aux vaccins est susceptible d’émerger à un moment donné – mais les jabs peuvent également être adaptés rapidement.

Pendant ce temps, le nombre croissant de morts au Brésil – dépassant maintenant 260000 – a été exacerbé par un lent déploiement de Covid jab, alors que le pays est aux prises avec près de 10,8 millions de cas, à ce jour.

Le gouvernement fédéral a tardé à acheter et à distribuer des vaccins, moins de 3,5% de la population ayant reçu un seul vaccin.

Le gouvernement s’efforce d’obtenir des vaccins supplémentaires auprès d’un plus grand nombre de fournisseurs.

Le 3 mars, Reuters a rapporté que le gouvernement brésilien avait finalement conclu un accord pour acheter 100 millions de doses de vaccin Pfizer.

Pfizer a offert des jabs au Brésil l’année dernière, mais le ministère de la Santé n’a pas accepté l’offre. Les discussions ultérieures ont traîné sur les différences concernant les clauses de responsabilité.