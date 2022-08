Le président brésilien Bolsonaro tente de saisir le téléphone portable du chahuteur de YouTube, montre une vidéo

Alors que Bolsonaro prenait des selfies avec ses partisans près du palais du Planalto, le président a été interrogé par Wilker Leao, un caporal de l’armée connu pour avoir filmé ses affrontements avec les partisans du leader de droite et les avoir publiés sur YouTube.

Dans la vidéo, on peut entendre Leao interroger Bolsonaro sur son alliance avec un groupe de partis de droite et du centre appelé “Centrao”, qui détient un grand nombre de sièges au Congrès.

Bolsonaro et son challenger de gauche, l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, ont lancé mardi leurs campagnes présidentielles rivales avant les élections d’octobre.

Lula reste le premier choix de 47% des électeurs brésiliens, selon un sondage national de l’Institut Datafolha publié par le journal Folha de S. Paulo jeudi soir. Mais l’écart se resserre avec Bolsonaro en hausse de trois points de pourcentage depuis le dernier sondage fin juillet.

Selon la vidéo de Globo, Leao est vu poussé par un agent de sécurité apparent et refusant de partir. Il commence à insulter le président, le traitant de “lâche” et de “punk”.

“Je viens ici tous les jours, Bolsonaro. Voyons si vous avez le courage de sortir et de me parler”, dit Leao.

On peut voir le président sortir de sa voiture en disant qu’il veut parler à Leao. Il attrape le collier du YouTuber. “Viens ici, viens ici pour me parler”, dit-il en attrapant le téléphone de Leao.

Après la bagarre, on peut voir Bolsonaro et Leao parler plus calmement.

« Tu peux me parler tant que tu veux, tu peux parler tant que tu veux. Il n’y a pas de problème. Pourquoi cette agressivité ? dit Bolsonaro.

“Parce que quand je vous parle, monsieur, calmement, quand j’y suis allé, il m’était interdit d’y retourner pour parler calmement avec vous, monsieur”, répond Leao.

Le bureau de presse de Bolsonaro et Wilker Leao n’ont pas répondu à la demande de commentaire de CNN.