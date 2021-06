Le président brésilien Bolsonaro parmi les hauts fonctionnaires A UNE AMENDE pour ne pas avoir porté de masques lors d’un rassemblement de motards en son soutien

Bolsonaro, ainsi que trois ministres et six députés, devront payer environ 110 $ chacun après que les autorités les ont condamnés à une amende pour avoir enfreint les restrictions de Covid-19 lors du rassemblement de masse de samedi.

Le président avait fait du vélo au milieu d’une foule d’autres motocyclistes dans la ville de Sao Paulo avant de s’adresser à ses partisans du haut d’une voiture pour dénoncer ce qu’il considérait comme les exigences trop restrictives de l’État en matière de masques. Et il l’a fait sans porter de masque lui-même.

Bolsonaro a déclaré, en particulier, que ceux qui s’étaient remis de Covid-19 ou avaient été immunisés contre celui-ci n’avaient pas besoin de porter un masque en public. « Quiconque est contre cette proposition, c’est parce qu’il ne croit pas en la science, parce que s’il est vacciné, il n’y a aucun moyen de transmettre le virus. il a dit.

Cette déclaration est controversée car les autorités de santé publique du monde entier ne savent pas encore si la vaccination prévient la transmission du virus. Des études sur les vaccins ont montré que l’inoculation réduit la charge virale, mais il n’est pas clair si elle peut empêcher la propagation totale de Covid-19. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que le risque d’infection « chez les personnes complètement vaccinées, il n’est pas possible d’éliminer complètement tant qu’il y a une transmission continue du virus dans la communauté. »

La déclaration du président a néanmoins été saluée par une foule de ses partisans casqués – et pour la plupart sans masque – lors du rassemblement, auquel ont assisté quelque 12.000 personnes, selon les autorités locales.

Ce n’est pas la première fois que Bolsonaro fait face à une amende pour avoir bafoué les restrictions de Covid-19. En mai, il encourait une peine similaire pour ne pas avoir porté de masque lors d’un autre de ses rassemblements, dans l’État du Maranhao, au nord-est. Les autorités du Maranhao et de Sao Paulo sont en désaccord avec le président au sujet de leurs mesures strictes de Covid-19.

Bolsonaro a longtemps eu la réputation d’être un « Covid-denier ». Il a à plusieurs reprises rejeté la maladie comme rien de plus que « un peu de grippe » a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’imposer des mesures de verrouillage sérieuses et a dit aux Brésiliens de « arrête de pleurnicher » sur le nombre de morts liés à Covid. Il a également déclaré une fois tristement célèbre que le vaccin Pfizer pouvait transformer les gens en « crocodile ».

Il a cependant donné un ton différent en mars, alors que le Brésil avait déjà l’un des taux de décès de Covid-19 les plus élevés au monde – juste derrière celui des États-Unis. Le président a déclaré que son gouvernement avait été « travailler sans relâche » pour lutter contre la maladie depuis le début de la pandémie et les responsables ont annoncé qu’ils étaient en pourparlers avec divers fabricants de vaccins au sujet d’un programme de vaccination.

Le Brésil a approuvé les jabs développés par AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer ainsi que le chinois Sinovac, tandis que le russe Spoutnik V et l’indien Covaxin ont reçu un « conditionnel » approbation. Le coup russe a reçu le feu vert du principal organisme de réglementation de la santé du pays après un retard plutôt controversé que les développeurs de médicaments ont imputé à la pression américaine.

Jusqu’à présent, seulement un peu plus de 23 millions de Brésiliens ont été complètement vaccinés contre le virus, ce qui représente environ 11% de la population totale de 211 millions de personnes du pays.

Bolsonaro lui-même fait également face à quelque chose de beaucoup plus grave qu’une amende depuis qu’une commission du Sénat brésilien a lancé une enquête sur la gestion de la pandémie par son gouvernement pour identifier les responsables de ce que les détracteurs du président appellent une réponse bâclée.

Bien que la commission n’ait pas le pouvoir de rendre des jugements de type judiciaire et ne puisse transmettre les preuves recueillies aux véritables autorités judiciaires que si nécessaire, les résultats de ses travaux pourraient encore avoir des effets profonds sur la carrière politique du président avant la présidentielle de 2022. élection.

