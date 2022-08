Le président brésilien Bolsonaro lance une attaque personnelle contre une journaliste lors d’un débat électoral avec son rival Lula

“Je pense que tu vas dormir en pensant à moi. Tu as le béguin pour moi”, a déclaré Bolsonaro à Vera Magalhães après l’avoir interrogé sur le taux de vaccination du Brésil contre le Covid-19. “Vous êtes une honte pour le journalisme au Brésil”, a-t-il déclaré.

Magalhães a déclaré plus tard que l’attitude de Bolsonaro était “absolument incontrôlable, inutile et… préjudiciable à lui-même”. Elle a dit qu’elle croyait que Bolsonaro “n’aime pas être interrogé par les femmes”.

Les commentaires insultants de Bolsonaro à Magalhães sont intervenus après avoir été critiqué pour son attitude envers les femmes. Le leader d’extrême droite a défendu le soutien de son gouvernement aux lois en faveur des femmes et a affirmé qu'”une grande partie des femmes au Brésil m’aiment” parce qu’il s’oppose à la légalisation des drogues.

Bolsonaro et l’ancien président Lula ont rejoint quatre autres candidats dans ce qui était le premier débat télévisé avant l’élection présidentielle d’octobre. Le débat s’est concentré sur une série de questions, notamment l’économie, le changement climatique et la gestion par le gouvernement de la pandémie de Covid-19, mais a été parsemé d’attaques personnelles.

Bolsonaro a été contraint de se mettre sur la défensive face à sa gestion de l’économie, de la crise climatique et de la pandémie. Le président a affirmé que l’économie brésilienne était “en plein essor”, malgré un chômage record sous son administration.

Pendant ce temps, Lula, le candidat le plus populaire selon les récents sondages d’opinion, a nié les accusations de corruption et a défendu son innocence.

Lula a été reconnu coupable de corruption en 2017 et s’est rendu aux autorités fédérales en avril 2018 pour commencer à purger une peine de 12 ans de prison. Cependant, en 2021, la Cour suprême a annulé la condamnation, lui permettant de se présenter à nouveau à la présidence.

“J’ai été arrêté pour que tu puisses être élu président mais ensuite j’ai été déclaré non coupable. Mais je vais gagner maintenant pour voir d’un coup ce que tu veux tant cacher !” a déclaré Lula en référence aux prétendus efforts de Bolsonaro pour dissimuler des informations et affaiblir la transparence depuis son entrée en fonction.

La sénatrice Simone Tebet, du Parti du mouvement démocratique brésilien et membre de la commission parlementaire Covid-19 du pays, a accusé Bolsonaro de retarder les vaccins Covid-19 et de diffuser de fausses nouvelles sur le virus, une affirmation que le président a démentie.

Les trois autres candidats qui ont pris part au débat étaient Soraya Thronicke du Parti de l’Union du Brésil, l’ancien ministre des Finances Ciro Gomes du Parti démocratique du travail et le politologue et écrivain Luis Felipe D’Avila du parti Novo.

Ce sera la sixième candidature de Lula à la présidence avec le Parti des travailleurs brésiliens (PT). Il a occupé ce poste de 2003 à 2011 et a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation de 90 % après que des millions de Brésiliens ont été sortis de la pauvreté pendant son mandat au pouvoir.

Cependant, sa bonne fortune ne dura pas longtemps. Après avoir survécu à un cancer de la gorge en 2011, da Silva a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent six ans plus tard, des accusations découlant d’une vaste enquête sur la compagnie pétrolière publique Petrobras.

Le premier tour de l’élection présidentielle brésilienne est prévu pour le 2 octobre et les responsables ont averti que l’élection très contestée pourrait déclencher des troubles.

Le ministre de la Cour supérieure électorale du pays, Edson Fachin, a déclaré en juin qu’il existait un risque de troubles “plus graves” que l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Bolsonaro, qui est derrière Lula dans les sondages d’opinion, a à plusieurs reprises mis en doute le processus électoral du pays et critiqué en particulier l’utilisation des bulletins de vote électroniques – un système qui a été mis en place en 2000. Il a également appelé les militaires à effectuer une dépouillement “public” parallèle des votes.

Fachin a déclaré que les autorités électorales n’accepteraient pas l’ingérence du gouvernement fédéral ou des forces armées, et a ajouté que l’Organisation des États américains (OEA) avait accepté d’être un observateur aux élections brésiliennes.