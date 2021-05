Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a lancé mercredi une tirade contre ce qu’il a qualifié de « mécontents » qui tentaient « d’étrangler » son pays.

Dans ses premiers commentaires depuis qu’un avion de Ryanair transportant Roman Protasevich, un éminent militant de l’opposition biélorusse, a été forcé de se détourner vers Minsk dimanche après quoi il a été arrêté, Loukachenko a rejeté les critiques de l’Occident.

« Comme nous l’avons prévu, nos méchants de l’extérieur et même de l’intérieur du pays ont changé leurs méthodes d’attaque contre l’État. Ils ont franchi de nombreuses lignes rouges, ont franchi les frontières du bon sens et de la morale humaine », a déclaré Loukachenko aux législateurs biélorusses. et des responsables mercredi, agence de presse officielle BeITA a rapporté.

L’avion de Ryanair aurait été détourné sur ordre personnel de Loukachenko, bien que la Biélorussie affirme croire qu’il y avait une alerte à la bombe qui s’est avérée fausse.

Loukachenko – surnommé « le dernier dictateur d’Europe » après avoir gouverné pendant 27 ans, de plus en plus dans un contexte de répression des militants de l’opposition et d’appels à des réformes démocratiques – a ajouté qu’il avait agi « en toute légalité » lors de l’incident de l’avion et réclamé des informations sur la bombe. la menace venait de Suisse, bien qu’il n’ait pas précisé la source.