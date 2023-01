Le président biélorusse arrive au Zimbabwe pour cimenter les liens économiques et politiques entre les alliés russes

Le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé au Zimbabwe en grande pompe lundi, lors d’une visite qui vise à cimenter les liens économiques et politiques entre les deux pays qui sont tous deux de proches alliés de la Russie.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et des centaines de partisans du parti au pouvoir chantant et acclamant ont accueilli Loukachenko à l’aéroport principal Robert Gabriel Mugabe de la capitale, Harare. Les dirigeants n’ont pas parlé à la presse.

La visite, selon le ministère zimbabwéen des affaires étrangères, vise à renforcer “une coopération solide dans les domaines politique, économique, minier, agricole et de la gestion des risques de catastrophe” entre les deux pays.

La Biélorussie a fourni au Zimbabwe du matériel agricole tel que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des camions dans le cadre d’un accord d’une valeur de dizaines de millions de dollars à la suite de la visite de Mnangagwa dans la capitale biélorusse Minsk en 2019.

Le Zimbabwe, proche allié de Moscou depuis des décennies, a refusé de condamner le président russe Vladmir Poutine pour l’invasion de l’Ukraine, promettant plutôt la neutralité et appelant au dialogue conformément à la position adoptée par de nombreux pays africains. La Biélorussie soutient l’invasion russe.

Mnangagwa et Loukachenko ont été accusés à plusieurs reprises par des rivaux internes et par l’Occident d’avoir recours aux arrestations et à d’autres formes de harcèlement pour étouffer la dissidence et rester au pouvoir dans leur pays – des allégations qu’ils nient.

Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. Son mandat a été renouvelé en 2020, lors d’élections largement dénoncées comme une imposture. Le vote a déclenché des manifestations de masse de l’opposition et le gouvernement de Loukachenko a répondu par une violente répression des manifestations, les autorités arrêtant plus de 35 000 personnes et en frappant brutalement des milliers de personnes.