Le président Biden visitera le site de l’épave d’un train toxique en Palestine orientale

WASHINGTON, DC – Le président Joe Biden marquera le premier anniversaire du déraillement d’un train qui a déversé des produits chimiques dangereux à East Palestine, Ohio, avec une visite en février dans la communauté en difficulté, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

Au cours de la visite, dont la date n’a pas encore été annoncée, Biden rencontrera les résidents touchés par la fuite chimique du 3 février 2023 et évaluera les progrès de son administration dans la collaboration avec les dirigeants de l’État et locaux pour protéger la communauté et tenir pour responsables les ferroviaire responsable de l’accident, Norfolk Southern, a indiqué la Maison Blanche.

Les produits chimiques dangereux déversés du train comprenaient du chlorure de vinyle, de l’acrylate de butyle et de l’éthylène glycol monobutyle. Cinq wagons-citernes contenant du chlorure de vinyle ont été délibérément incendiés pour éviter une explosion potentielle, libérant davantage de produits chimiques dans l’air, l’eau et le sol.

Bien que les activités de surveillance fédérales, étatiques et locales aient déterminé que l’air, les eaux souterraines et l’eau potable dans l’Est de la Palestine et dans les communautés environnantes sont sûres, la communauté s’inquiète de la pollution persistante et des graves problèmes de santé qui se développent à cause des produits chimiques déversés.

Cette visite intervient alors que Biden fait face à une probable revanche présidentielle en 2024 avec l’ex-président Donald Trump, qui a visité la communauté du comté de Columbiana près de la frontière de la Pennsylvanie dans le mois suivant l’accident. Les républicains, comme le sénateur américain JD Vance de Cincinnati, ont critiqué à plusieurs reprises Biden pour ne pas lui avoir rendu visite.

“Je pense qu’il ne voit pas cette communauté comme une communauté Biden, et donc il ne fait rien pour elle”, Vance a déclaré à Fox News en septembre. « C’est une conduite honteuse. Lorsque vous êtes président, vous servez le peuple, peu importe pour qui il a voté. Et la Palestine orientale mérite bien mieux de la part de son gouvernement.

Biden a publié en septembre un Décret exécutif qui a ordonné à l’Agence fédérale de gestion des urgences de nommer un coordonnateur de reprise après sinistre pour superviser les efforts de rétablissement à long terme.

D’autres hauts responsables de l’administration Biden se sont rendus sur les lieux de l’accident, notamment l’administrateur de l’EPA Michael Regan et le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg.

Mardi, Buttigieg tweeté: « Depuis la Palestine orientale, la FRA (Federal Railroad Administration) a inspecté plus de 70 000 milles de voies le long des itinéraires où circulent des trains inflammables à haut risque. L’USDOT prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir, mais nous attendons toujours que le Congrès adopte une législation sur la sécurité ferroviaire.

Le sénateur américain Sherrod Brown, un démocrate de Cleveland qui est réélu cette année, s’y est rendu huit fois.

Dans un discours prononcé mardi au Sénat, Brown a déclaré que les résidents de la communauté souhaitaient que la contamination soit complètement nettoyée.

“Ils veulent une surveillance continue de l’air qu’ils respirent, de l’eau qu’ils boivent et des dépistages pour voir si leur santé à long terme a été affectée”, a déclaré Brown. « Nous nous battons pour tout cela. Nous n’abandonnons pas. Et nous continuerons à demander, à écouter et à nous assurer qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin.

La Maison Blanche a noté que quelques heures après le déraillement, les premiers intervenants de l’EPA et du département des transports étaient sur le terrain pour contenir les dégâts, soutenir les efforts d’intervention d’urgence, se coordonner avec les autorités nationales et locales et surveiller les impacts environnementaux sur la communauté.

L’administration Biden a également déclaré que Norfolk Southern était sous ordre fédéral pour couvrir tous les coûts liés au nettoyage des dégâts qu’il a créés. Le chemin de fer devrait payer des centaines de millions de dollars à la suite du déraillement et rembourser à l’EPA les dizaines de millions de dollars que l’agence a déjà dépensés afin que les contribuables ne soient pas tenus responsables.

Le ministère américain de la Justice poursuit également Norfolk Southern et réclamant des sanctions en vertu de la Clean Water Act.

Biden a également exhorté le Congrès à adopter une loi présentée par Brown et Vance, appelée Loi bipartite sur la sécurité ferroviaire cela augmenterait les inspections des wagons, améliorerait les exigences et les procédures de sécurité pour les trains transportant des matières dangereuses, obligerait les transporteurs ferroviaires à informer à l’avance les responsables des interventions d’urgence de l’État des matériaux qu’ils transportent et créerait de nouvelles exigences pour éviter les passages à niveau bloqués, entre autres choses .

« Cette législation nous fournit des outils pour responsabiliser les entreprises afin de prévenir de terribles tragédies comme le déraillement de Norfolk Southern en Palestine orientale et de rendre ces communautés entières », a déclaré une déclaration de Biden sur le projet de loi que Brown et Vance tentent de présenter au Sénat.

Brown a déclaré mardi aux journalistes qu’il pensait que le projet de loi n’avait pas été soumis au vote en raison du pouvoir de l’industrie ferroviaire, qui s’y oppose.

« Ils ont toujours privilégié les profits avant les gens », a déclaré Brown. “Je n’abandonnerai pas ça.”

Sabrina Eaton écrit sur le gouvernement fédéral et la politique à Washington, DC, pour cleveland.com et The Plain Dealer.