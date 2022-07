Le président Biden teste négatif pour COVID après avoir terminé le cours Paxlovid

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Le président américain Joe Biden testé négatif pour COVID-19 le mardi soir et le mercredi matin après avoir suivi le cours complet de cinq jours du pilule antivirale Paxlovid, a annoncé mercredi la Maison Blanche. Ses symptômes de COVID-19 se sont également “presque complètement résolus”.

Le président cessera de s’isoler mais portera un masque lors de ses interactions avec les autres pendant les 10 prochains jours, a ajouté la Maison Blanche.

“Mes symptômes étaient légers, mon rétablissement a été rapide et je me sens bien”, a déclaré Biden en conférence de presse Mercredi.

La Maison Blanche ce mardi publié une note du médecin présidentiel, le Dr Kevin O’Connor, qui a déclaré que “le pouls, la tension artérielle, la fréquence respiratoire et la température de Biden restent absolument normaux”.

Lundi, la Maison Blanche a déclaré que les symptômes de Biden s’étaient presque entièrement résolus après qu’il testé positif au virus le 21 juillet. Le président est entièrement vacciné et a reçu un double rappel et aurait présenté de légers symptômes de COVID, notamment un nez qui coule, de la fatigue et une toux occasionnelle.

