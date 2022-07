Le président Biden teste négatif pour COVID-19

Note de l’éditeur : cette histoire sera mise à jour.

27 juillet 2022 – Le président Joe Biden a été testé négatif pour COVID-19, après avoir été testé positif il y a une semaine.

Biden, qui s’est isolé depuis 5 jours, n’a pas de fièvre et ses symptômes “s’améliorent régulièrement”. selon à son médecin personnel, Kevin O’Connor, DO. Le président reprendra ses fonctions normales et mettra fin à son isolement.

Le président, 79 ans, est entièrement vacciné et a reçu deux rappels. Il a pris le médicament antiviral Paxlovid pour l’aider à se rétablir.

En raison de rares cas de «rebond» de COVID-19 chez des personnes qui ont pris du Paxlovid, le commandant en chef effectuera des tests plus fréquemment et portera un masque autour d’autres personnes pendant les 10 prochains jours.

“Le président continue d’être très particulièrement consciencieux pour protéger tout membre de la résidence exécutive, de la Maison Blanche, des services secrets et d’autres membres du personnel dont les fonctions nécessitent une proximité (bien que socialement éloignée) avec lui”, a déclaré O ‘Connor dans une lettre au secrétaire de presse. .