Le président Biden signe un projet de loi sur le plafond de la dette – NBC New York

Avec seulement deux jours à perdre, le président Joe Biden a signé samedi une loi qui lève le plafond de la dette du pays, évitant ainsi un défaut de paiement sans précédent sur la dette du gouvernement fédéral.

Le département du Trésor avait averti que le pays commencerait à manquer de liquidités pour payer toutes ses factures lundi, ce qui aurait envoyé des ondes de choc à travers les économies américaine et mondiale.

Les républicains ont refusé d’augmenter la limite d’emprunt du pays à moins que les démocrates n’acceptent de réduire les dépenses, ce qui a conduit à une impasse qui n’a été résolue qu’après des semaines d’intenses négociations entre la Maison Blanche et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

L’accord final, qui a été adopté par la Chambre mercredi et le Sénat jeudi, suspend le plafond de la dette jusqu’en 2025 – après la prochaine élection présidentielle – et limite les dépenses publiques.

Le président Joe Biden devrait signer samedi une loi pour relever le plafond de la dette, évitant la date limite de lundi lorsque le Trésor a averti que les États-Unis commenceraient à manquer de liquidités pour payer toutes leurs factures.

La mesure bipartite, adoptée par la Chambre mercredi et le Sénat jeudi, évite le potentiel d’un défaut de paiement sans précédent du gouvernement qui aurait secoué les économies américaine et mondiale. L’augmentation de la limite d’endettement du pays, maintenant à 31,4 billions de dollars, garantira que le gouvernement peut emprunter pour payer les dettes déjà contractées.

« L’adoption de cet accord budgétaire était essentielle. Les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés », a déclaré Biden depuis le bureau ovale vendredi soir. « Rien n’aurait été plus catastrophique », a-t-il dit, que de faire défaut sur la dette du pays.

L’accord a été conclu par Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, accordant aux républicains certaines de leurs réductions de dépenses fédérales exigées, mais maintenant la ligne sur les principales priorités démocrates. Il relève le plafond de la dette jusqu’en 2025 – après l’élection présidentielle de 2024 – et donne aux législateurs des objectifs budgétaires pour les deux prochaines années dans l’espoir d’assurer la stabilité budgétaire à mesure que la saison politique se réchauffe.

« Personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait, mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin », a déclaré Biden, soulignant le « compromis et le consensus » dans l’accord. « Nous avons évité une crise économique et un effondrement économique. »

Biden a profité de l’occasion pour détailler les réalisations de son premier mandat alors qu’il se présente à la réélection, y compris le soutien à la fabrication de haute technologie, les investissements dans les infrastructures et les incitations financières pour lutter contre le changement climatique. Il a également souligné les façons dont il a émoussé les efforts républicains pour faire reculer son programme et réaliser des coupes plus profondes.

« Nous réduisons les dépenses et réduisons les déficits en même temps », a déclaré Biden. « Nous protégeons des priorités importantes, de la sécurité sociale à Medicare en passant par Medicaid, en passant par nos investissements transformationnels dans les infrastructures et l’énergie propre. »

Le Sénat a approuvé jeudi l’accord sur le plafond de la dette négocié par l’administration Biden et le président Kevin McCarthy.

Même s’il s’est engagé à continuer à travailler avec les républicains, Biden a également établi des contrastes avec le parti adverse, en particulier lorsqu’il s’agit d’augmenter les impôts des riches, ce que le président démocrate a demandé.

C’est quelque chose qu’il a suggéré de devoir attendre jusqu’à un deuxième mandat.

« Je vais revenir », a-t-il dit. « Avec votre aide, je vais gagner. »

Les remarques de Biden étaient les commentaires les plus détaillés du président démocrate sur le compromis que lui et son équipe avaient négocié. Il est resté en grande partie silencieux publiquement pendant les pourparlers à enjeux élevés, une décision qui a frustré certains membres de son parti mais visait à donner aux deux parties un espace pour parvenir à un accord et aux législateurs de le voter à son bureau.

Biden a félicité McCarthy et ses négociateurs pour avoir agi de bonne foi, et tous les dirigeants du Congrès pour avoir assuré une adoption rapide de la législation. « Ils ont agi de manière responsable et ont fait passer le bien du pays avant la politique », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, le projet de loi de 99 pages limite les dépenses pour les deux prochaines années et modifie certaines politiques, notamment en imposant de nouvelles exigences de travail aux Américains âgés recevant une aide alimentaire et en donnant le feu vert à un gazoduc des Appalaches auquel de nombreux démocrates s’opposent. Certaines règles environnementales ont été modifiées pour aider à rationaliser les approbations des projets d’infrastructure et d’énergie – une décision longtemps recherchée par les modérés au Congrès.

Le Bureau du budget du Congrès estime qu’il pourrait en fait élargir l’éligibilité totale à l’aide alimentaire fédérale, avec l’élimination des exigences de travail pour les anciens combattants, les sans-abri et les jeunes qui quittent les familles d’accueil.

La législation renforce également les fonds pour la défense et les anciens combattants, réduit de nouveaux fonds pour l’Internal Revenue Service et rejette l’appel de Biden à annuler les allégements fiscaux de l’ère Trump sur les entreprises et les riches pour aider à couvrir les déficits du pays. Mais la Maison Blanche a déclaré que les plans de l’IRS visant à renforcer l’application des lois fiscales pour les personnes à revenu élevé et les sociétés se poursuivraient.

L’accord impose une réduction globale automatique de 1% des programmes de dépenses si le Congrès n’approuve pas ses projets de loi de dépenses annuels – une mesure conçue pour faire pression sur les législateurs des deux parties pour qu’ils parviennent à un consensus avant la fin de l’exercice en septembre.

Dans les deux chambres, plus de démocrates ont soutenu la législation que de républicains, mais les deux partis ont été essentiels à son adoption. Au Sénat, le décompte était de 63 contre 36, dont 46 démocrates et indépendants et 17 républicains en faveur, 31 républicains avec quatre démocrates et un indépendant qui caucus avec les démocrates opposés.

Le vote à la Chambre était 314-117.

