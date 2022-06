Le président Biden signe un projet de loi bipartite sur la réforme des armes à feu

Le président Joe Biden a signé tôt samedi le projet de loi de réforme des armes à feu le plus important du pays depuis des décennies, après des années d’efforts au point mort pour resserrer les lois sur les armes à feu.

La signature de Biden intervient juste un jour après que les législatures de la Chambre ont adopté le projet de loi bipartite dans le but de restreindre l’accès aux armes à feu pour les plus jeunes acheteurs, les auteurs de violence domestique et d’autres personnes susceptibles de présenter un risque pour leurs communautés. La loi bipartite sur les communautés plus sûres financerait également des programmes de sécurité scolaire et de santé mentale.

Le Sénat a adopté la question jeudi soir.

“Bien que ce projet de loi ne fasse pas tout ce que je veux, il inclut des actions que j’appelle depuis longtemps et qui vont sauver des vies”, a déclaré Biden avant de signer le projet de loi.

Les législateurs se sont efforcés de trouver une solution à une récente série de massacres à la suite de fusillades massives dans une épicerie de Buffalo, à New York, et dans une école primaire du Texas le mois dernier.

La nouvelle loi améliore la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu âgés de 18 à 21 ans. La capacité d’accéder facilement aux armes à feu pour les jeunes adultes a fait l’objet d’un examen approfondi après que des jeunes de 18 ans armés de fusils d’assaut ont commis les fusillades de Buffalo et d’Uvalde, au Texas.

Les législateurs ont travaillé pour combler la soi-disant échappatoire du petit ami et restreindre la possession d’armes à feu pour les auteurs de violence domestique qui ne sont pas mariés à leur partenaire. Il met également en place des subventions pour les États afin d’encourager les lois sur les drapeaux rouges, qui permettent à la police ou à des parents et connaissances de demander aux tribunaux d’ordonner le retrait d’une arme si l’individu est jugé dangereux.

De plus, le projet de loi financera des programmes de sécurité scolaire et de santé mentale pour les jeunes. Les partisans républicains des droits des armes à feu ont soutenu que ces problèmes, plutôt que la prévalence des armes à feu, ont alimenté l’épidémie de violence armée aux États-Unis. Les démocrates déplorent également depuis longtemps le sous-financement des programmes de santé mentale.

“Je sais qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c’est une journée monumentale”, a déclaré Biden.

– Jacob Pramuk de CNBC a contribué à ce rapport.