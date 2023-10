Le président Biden se rendra en Israël et l’hésitation à la vaccination augmente chez les femmes enceintes : Morning Rundown

Le président Joe Biden se rendra en Israël cette semaine. La Chambre des représentants devrait voter pour un nouveau président. Et un homme soupçonné d’un attentat terroriste mortel en Belgique est mort.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Biden se rendra en Israël en signe de solidarité

Le président Joe Biden se rendra en Israël demain, sa deuxième incursion dans une zone de guerre active cette année, après s’être rendu en Ukraine en février. La visite de Biden, à l’invitation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, est une démonstration de solidarité avec le pays alors qu’il se remet de l’attaque surprise du Hamas et se prépare à une invasion terrestre de la bande de Gaza.

Au cours de sa visite, Biden devrait rencontrer Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens. Il s’arrêtera également en Jordanie voisine pour rencontrer les dirigeants régionaux qui jouent un rôle crucial dans les efforts visant à protéger les civils palestiniens et à stabiliser le Moyen-Orient sur le long terme, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. En savoir plus sur le voyage de Biden.

Blinken a annoncé hier que les États-Unis et Israël étaient convenus « d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire » d’atteindre les civils à Gaza. Un convoi humanitaire transportant du matériel essentiel est bloqué du côté égyptien du poste frontière de Rafah alors que les hôpitaux de Gaza sont débordés et que les produits de première nécessité manquent.

Le directeur des postes frontières de Gaza a été tué ce matin, a indiqué le gouvernement de la région. Une partie de sa mission comprend le passage de Rafah, où des centaines de ressortissants étrangers attendent depuis des jours de quitter la bande de Gaza pour se rendre en Égypte, mais la porte reste fermée.

Suivez notre couverture en direct.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas :

A propos de la nourriture palestinienne, les proches se souviennent de l’enfant tué par son propriétaire qui le traitait autrefois comme un membre de sa famille

On se souvient de Wadea Al-Fayoume, six ans, comme d’un enfant heureux, plein de vie et de courage, qui s’est rapproché du voisin et propriétaire accusé de l’avoir attaqué, lui et sa mère, dans un crime de haine. La famille et les amis se sont réunis dans un restaurant après l’inhumation de Wadea hier, partager des histoires sur le garçon qui, selon un ami de la famille, « n’avait ni haine ni colère ».

Wadea est décédé ce week-end après avoir été poignardé 26 fois à son domicile dans l’Illinois. Le propriétaire Joseph Czuba a également poignardé la mère de Wadea, Hanaan Shahin, plus d’une douzaine de fois, mais elle devrait survivre. Lors d’une comparution devant le tribunal hier, Czuba a été inculpé de trois chefs de meurtre, de deux chefs de coups et blessures aggravés et de deux chefs de crime de haine. Il était obsédé par la guerre Israël-Hamasont déclaré les procureurs, et ont déclaré à Shahin « qu’il était en colère contre elle pour ce qui se passait » en Israël.

Jim Jordan rallie le soutien du GOP avant un éventuel vote au sol

Un vote en salle pour un nouveau président de la Chambre pourrait avoir lieu dès aujourd’hui, le représentant Jim Jordan s’efforçant de rallier le soutien de son parti pour atteindre le seuil de 217 voix dont il a besoin pour remporter le marteau. Le vote sera un moment de comptes pour les républicains centristes et politiquement vulnérables, qui craignent que la politique de la terre brûlée de la Jordanie ne convienne pas à leurs districts swing et puisse aliéner les électeurs indépendants. Même s’il n’est pas encore clair si la Jordanie a les voix, les tendances sont en sa faveur.

La Jordanie a déjà une idée sur la façon de maintenir le financement du gouvernement au-delà de la date limite du 17 novembre, mais tous les républicains de la Chambre ne sont pas d’accord.

La fusillade de Bruxelles considérée comme une attaque terroriste

L’auteur de la fusillade qui a fait deux morts parmi les Suédois et une personne blessée dans la capitale belge lundi soir a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il s’était inspiré du groupe militant État islamique et qu’il était peut-être motivé pour attaquer des Suédois, selon les autorités. . Un match de football à proximité entre la Belgique et la Suède, qui se déroulait à proximité de la fusillade, a été annulé peu de temps après. Les autorités belges enquêtent sur l’attaque, la qualifiant d’apparent de terrorisme, mais ont déclaré que rien n’indique qu’elle soit liée au conflit au Moyen-Orient. Voici ce que nous savons d’autre.

La faillite de Rite Aid aggrave le déclin de la pharmacie de quartier

La faillite de la troisième plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis signifie qu’il est probable que Rite Aid ferme une grande partie de ses 2 000 magasins, laissant ainsi aux gens moins d’options pour savoir où faire exécuter leurs ordonnances. Alors que les grandes chaînes et les épiceries ouvrent des pharmacies dans leurs magasins, ainsi que la livraison de médicaments via des applications, certains consommateurs pourraient voir la nouvelle de la faillite de Rite Aid et penser : « Et alors ?

Certains experts disent que c’est en partie la raison. Les pharmacies « ne sont pas de bons détaillants », a déclaré un expert. Et c’est peut-être une des principales raisons pourquoi les pharmacies physiques évoluent.

L’hésitation à la vaccination augmente chez les femmes enceintes

C’est la première année que quatre vaccins sont recommandés pendant la grossesse, pour se protéger contre la grippe, le Covid, la coqueluche (également appelée coqueluche) et le virus respiratoire RSV.

Cependant, un récent rapport du CDC a révélé des doutes croissants quant à la vaccination pendant la grossesse. Près d’un quart des 2 000 femmes enceintes interrogées ont déclaré qu’elles étaient « très hésitantes » à se faire vacciner contre la grippe, une augmentation par rapport aux 17,2 % qui ont déclaré avoir des réserves pendant la saison des maladies respiratoires 2021-2022, selon le rapport. Par ailleurs, 47,2 % des femmes enceintes se sont fait vacciner contre la grippe l’année dernière, contre 57,5 ​​% lors de la saison pré-Covid 2019-2020. D’autres statistiques illustrent encore cette hésitation croissante.

Un médecin a déclaré que l’instinct des femmes à remettre en question tout ce qu’elles mettent dans leur corps « est bon », il est donc important de créer une atmosphère dans laquelle les femmes se sentent à l’aise pour exprimer leurs préoccupations. Mais « il existe de nombreux mythes », a déclaré un autre médecin.

La politique en bref

Enquêtes Trump : L’ancien président Donald Trump devrait comparaître aujourd’hui au procès pour fraude civile de 250 millions de dollars contre lui et son entreprise, même si le témoin qu’il prévoyait d’observer je ne témoignerai pas. Et hier, le juge chargé de l’affaire d’ingérence dans les élections fédérales a émis une ordonnance de silence partiel interdire à Trump de faire des déclarations sur des témoins potentiels ou des commentaires désobligeants sur les procureurs.

Séparation familiale : L’administration Biden et les milliers de migrants séparés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine par l’administration Trump est parvenu à un règlement cela permet aux familles de vivre et de travailler aux États-Unis pendant trois ans.

Cour suprême: La juge conservatrice Amy Coney Barrett a dit que « ce serait une bonne idée » que la Cour suprême se dote d’un code de conduite à la suite d’affirmations récentes selon lesquelles certains juges n’auraient pas respecté les normes éthiques requises.

Élection 2024 : Des candidats riches et autofinancés pourrait détenir la clé des espoirs républicains de prendre le Sénat.

Choix du personnel : les derniers jours de Suzanne Somers

Le mari de longue date de Suzanne Somers, Alan Hamel, a déclaré qu’elle semblait aller mieux après avoir découvert que son cancer était réapparu il y a quelques mois. Mais les choses ont changé dans les jours qui ont précédé la mort de l’acteur de « Three’s Company », a-t-il déclaré. L’entrevue exclusive de Hamel met en lumière le réconfort et l’amour qu’il a apporté à Somers au cours de ses derniers jours. C’est une sorte de soin que j’ai trouvé à la fois réconfortant et dévastateur, sachant le chagrin qui attendait. —Elizabeth Robinson, éditeur de newsletter

Dans le cas où vous l’avez manqué

Quatre détenus, dont un homme accusé de meurtre, se sont évadés d’une prison de Géorgieont déclaré les autorités.

Le président russe Vladimir Poutine arrivé à Pékin rencontrer le président chinois Xi Jinping lors d’un rare voyage à l’étranger.

Le suspect de la disparition de Natalee Holloway en 2005 à Aruba devrait plaider coupable à son implication dans un complot d’extorsion lié à sa disparition, et l’accord l’obligera à révéler comment elle est décédée.

La première femme directrice générale de la MLB, Kim Ng des Marlins de Miami, ne reviendra pas dans l’équipe dans un départ étonnant après que le club ait remporté plus de matchs cette saison qu’il n’en avait eu en plus d’une décennie.

Un professeur queer à l’Arizona State University aurait été laissé ensanglanté après qu’une altercation ait éclaté entre lui et deux membres d’un groupe conservateur. Les autorités enquêtent sur cet incident, considéré comme un crime de haine.

