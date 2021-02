Le président Biden se rend au Texas pour évaluer les dégâts après une horrible tempête hivernale qui a laissé des millions de personnes sans électricité

WASHINGTON – Le président Joe Biden se rend au Texas, une semaine après que l’État a été ravagé par une tempête hivernale qui a laissé des millions de personnes sans électricité et sans eau potable pendant des jours.

Ce sera son premier voyage en tant que président dans une zone sinistrée et son premier voyage dans l’État depuis qu’il est devenu président.

Biden, lors d’un appel avec les gouverneurs jeudi, a déclaré au gouverneur du Texas, Greg Abbott, qu’il avait hâte de se rendre demain à Houston pour être avec vous.

« Je veux que vous et les résidents sachiez que nous sommes ici pour fournir l’assistance fédérale dont vous avez besoin pour soutenir votre état, vos efforts de réponse locaux et tribaux », a déclaré Biden à propos de son voyage.

Biden se rendra à Houston avec la première dame Jill Biden et rencontrera les dirigeants locaux pour discuter de la tempête, des efforts de secours et du rétablissement. Le président visitera également un centre de santé COVID-19 où des vaccins sont distribués. Biden passera une grande partie de sa journée avec Abbott.

Au moins 4,3 millions de Texans ont perdu de l’électricité la semaine dernière pendant la tempête hivernale. Des millions d’autres ont perdu de l’eau ou étaient sous un avis d’ébullition. Le Texas ne fait pas partie du réseau électrique national et possède son propre réseau électrique qui couvre presque tout l’État. Le Conseil de la fiabilité électrique du Texas exploite le réseau électrique du Texas et a été critiqué en raison des pannes. « Ce n’est pas une question partisane », a déclaré la secrétaire de presse Jen Psaki à propos du voyage de Biden lors d’une apparition jeudi sur ABC. . « Cela n’a pas seulement un impact sur les démocrates ou les républicains, cela a un impact sur tous les habitants de l’État. »

Au moins l’un des sénateurs américains de l’État, le sénateur John Cornyn, a déclaré qu’il aimerait accompagner le président lors de son voyage. Psaki, cependant, a déclaré jeudi qu’il y aurait peu de place dans l’avion et qu’elle ne connaissait aucun sénateur d’un parti voyageant avec le président pour son voyage.

Le sénateur Ted Cruz, qui n’a pas dit s’il souhaitait accompagner Biden pendant le voyage, a été critiqué après avoir brièvement volé à Cancun, au Mexique, avec sa famille la semaine dernière après avoir perdu le courant pendant la tempête. Cruz est rentré au Texas après que son voyage soit devenu public.

Biden a approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour plus de 100 comtés de l’État. Psaki a déclaré que le voyage du président survient alors que le Texas entre dans la phase de récupération.

«Il y a évidemment eu une période pendant laquelle nous devions nous assurer que les gens étaient en sécurité», a déclaré Psaki sur The View. «Nous sommes maintenant au stade du rétablissement, où nous devons nous assurer que les gens ont accès à de l’eau potable, à des endroits où vivre et rester. Le président veut donc étudier les dégâts, afin de pouvoir puiser dans toutes les ressources et le gouvernement fédéral.

Ce voyage sera probablement une continuation du message d’empathie de Biden, qui a défini sa campagne.

«La carte de visite de Joe Biden a été l’empathie et le désir et la capacité de se connecter avec les gens, en particulier les personnes qui ont vécu des épreuves ou des traumatismes», a déclaré Jim Henson, directeur du Texas Politics Project à l’Université du Texas à Austin. «Ce sera le jour où nous pouvons nous attendre à voir plus de Joe Biden auquel les gens se sont habitués.»

Henson a noté que le prédécesseur de Biden, l’ancien président Donald Trump, n’avait pas souvent fait preuve d’empathie pendant sa présidence. Par exemple, Trump a été fortement critiqué après sa visite à Porto Rico en 2017, qui avait été ravagée par des ouragans consécutifs. Au cours de cette visite, Trump a aidé à distribuer des fournitures et a ensuite jeté une serviette en papier comme s’il s’agissait d’un ballon de basket. À l’époque, les critiques ont déclaré que le président minimisait la destruction, car des milliers de Portoricains étaient sans électricité, avaient perdu leurs maisons et beaucoup étaient morts des tempêtes.

Brandon Rottinghaus, professeur de sciences politiques à l’Université de Houston et auteur de Inside Texas Politics, a noté que la cote d’approbation de Biden dans l’État est «respectable pour un président démocrate». Selon un sondage mené par la Hobby School of Public Affairs de l’Université de Houston, le taux d’approbation de Biden dans l’État de Lone Star est de 41%.

« C’est un bon moment pour lui de venir profiter de cette approbation », a déclaré Rottinghaus. « Il y a un peu de halo autour de la Maison Blanche Biden, et c’est un moment que le président pourrait éventuellement, vous savez, utiliser pour vendre la marque démocrate au Texas en ce moment. »

Contribuant: Asher Price, Austin American-Statesman

Contactez Rebecca Morin sur Twitter @RebeccaMorin_