« Pas le temps de commencer comme aujourd’hui »: Biden attaque l’héritage de Trump

Quelques heures après avoir prêté serment lors d’une cérémonie historique, le nouveau président américain Joe Biden a commencé à démanteler l’héritage de son prédécesseur. Il a signé 17 décrets, mémorandums et proclamations lors de sa première soirée dans le bureau ovale, bien plus que tout autre président récent. Ils visaient à arrêter ou à renverser certaines des politiques les plus controversées de Donald Trump. Portant un masque assis derrière le Resolute Desk, M. Biden a déclaré qu’il n’y avait « pas le temps de commencer comme aujourd’hui ». Sa première action a été un décret imposant à tous les employés du gouvernement américain de se couvrir le visage. L’immigration et l’environnement constituaient également une priorité majeure. Éditeur de Washington Nick Allen explique ce qui a changé – et ce que M. Biden a en vue. Voir les meilleures photos de la cérémonie d’hier, lisez l’éditeur américain Ben Riley-Smithanalyse du discours de M. Biden et voir comment les journaux du monde ont réagi.

Alors que M. Trump a brisé la pratique de longue date en sautant l’investiture de M. Biden, il a poursuivi une tradition en laissant une note à son successeur. Le nouveau président démocrate a déclaré que M. Trump « avait écrit une lettre très généreuse ». M. Biden a également apporté des modifications à la décoration du bureau ovale, risquant une dispute transatlantique avec la Grande-Bretagne après avoir semblé avoir décidé de ne pas afficher un buste de Sir Winston Churchill.

« Les inondations vont empirer » alors que des centaines de personnes fuient leurs maisons du jour au lendemain

Des centaines de personnes ont été évacuées de leurs maisons pendant la nuit alors que la tempête Christoph commençait à provoquer des inondations généralisées à travers le Royaume-Uni. Les résidents ont été invités à quitter quelque 2000 propriétés dans le Grand Manchester en raison de la montée des eaux et de la probabilité de coupures d’électricité. Le Premier ministre Boris Johnson a averti que les inondations – qui ont frappé certaines parties de l’East Anglia ainsi que le nord de l’Angleterre – pourraient s’aggraver la semaine prochaine. Les ministres craignaient que la tempête n’affecte également le déploiement des vaccins Covid dans certaines régions. Voir les dernières prévisions du Met Office et les images les plus frappantes. Mat trouve une raison de sourire dans le dessin animé d’aujourd’hui.

La fortune scandaleuse des enfants du n ° 10

Euan Blair peut-il vraiment valoir 73 millions de livres sterling? Il a fait de l’argent grâce à son entreprise d’apprentissage, qui fait la promotion d’une alternative au système universitaire que son père a défendu en tant que Premier ministre. Mais son succès est l’exception à la règle. La liste des descendants politiques qui ont eu du mal à trouver leur propre chemin dans la vie est longue et tragique. Harry Mount explore comment d’autres enfants de Downing Street se sont comportés.

Coronavirus – Dernières nouvelles mises à jour

Enregistrement | Des groupes hôteliers ont entamé des discussions avec des représentants du gouvernement sur l’utilisation de leurs installations comme centres de quarantaine, car il est apparu que les ministres avaient discuté de contrôles aux frontières plus stricts qui pourraient empêcher les voyageurs étrangers. Il s’ensuit que des personnes pourraient être obligées de payer pour rester dans un hôtel pendant deux semaines tout en observant une période d’auto-isolement.

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Partout dans le monde: manifestation anti-américaine au Yémen

Des manifestants brandissent des fusils d’assaut et scandent des slogans anti-américains lors d’une marche à Sanaa, au Yémen. Tony Blinken, le nouveau secrétaire d’État américain, se serait engagé à revoir la désignation officielle du mouvement Houthi du Yémen. Voir la galerie d’aujourd’hui de plus de photos du monde.