Le président Biden se dispute sur les règles COVID en Floride, au Texas

WASHINGTON – Le président Joe Biden a exprimé sa frustration envers les gouverneurs républicains qui empêchent les entreprises et les écoles locales de mettre en œuvre des mandats de masque et de vaccin contre les coronavirus alors que la variante delta hautement contagieuse continue de submerger les États à travers le pays.

Biden a distingué la Floride et le Texas, deux points chauds dirigés par le GOP qui ont repoussé les restrictions sur les coronavirus ces derniers jours, qui, selon lui, représentaient un tiers de tous les nouveaux cas de COVID-19 dans l’ensemble du pays.

« Certains gouverneurs ne sont pas disposés à faire les bonnes choses pour que cela se produise », a déclaré Biden aux journalistes après avoir fait des remarques sur la réponse COVID-19 de son administration. « Je dis à ces gouverneurs, s’il vous plaît, aidez. Si vous n’allez pas aider, au moins éloignez-vous des personnes qui essaient de faire la bonne chose. Utilisez votre pouvoir pour sauver des vies. »

La critique intervient alors que les États du pays connaissent une nouvelle vague d’infections provoquée par la variante delta du coronavirus. Le nombre de Floridiens hospitalisés a atteint 11 515 patients en une journée mardi, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott ont tous deux émis des décrets interdisant les mandats de masque malgré les directives mises à jour des Centers for Disease and Prevention appelant les Américains – quel que soit leur statut vaccinal – qui vivent dans des zones à forte transmission COVID-19 à porter des masques à l’intérieur et dans les lieux publics.

Le président a cité l’ordonnance d’Abbott qui interdit aux écoles, aux gouvernements et à d’autres juridictions de mettre en œuvre des mandats de masques comme « la plus extrême ».

DeSantis a publié un décret bloquant les mandats de masques dans les écoles de l’État le mois dernier, menaçant de suspendre le financement des localités qui ont mis en œuvre de telles mesures. Le deuxième plus grand comté de l’État, le comté de Broward, qui englobe une grande partie de Fort. Lauderdale, a annulé son examen d’un mandat de masque scolaire à la nouvelle.

Plus tôt mardi, DeSantis a critiqué les médias pour avoir créé une « hystérie » et minimisé l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 en Floride.

« Au final, préférerais-je avoir 5 000 cas chez les jeunes de 20 ans ou 500 cas chez les seniors ? Je préférerais les plus jeunes », a-t-il déclaré aux journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé si Abbott et DeSantis prenaient personnellement des décisions qui nuisent à leurs propres citoyens, Biden a déclaré qu’il était clair pour lui et la plupart des experts médicaux que leurs décisions étaient une « mauvaise politique de santé ».

Plus tôt mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait écho aux commentaires du président et a déclaré que les dirigeants locaux devaient décider s’ils allaient respecter les directives de santé publique pour sauver des vies ou se laisser guider par la politique.

« Les directives sont assez claires en ce qui concerne les avantages de la vaccination, en ce qui concerne les avantages du masquage pour les communautés qui ne sont pas vaccinées », a-t-elle déclaré. « Si vous ne faites pas partie de la solution, si vous ne faites pas partie de la vie des gens, alors écartez-vous et laissez d’autres personnes faire le travail. »

En mars, DeSantis a juré qu’il ne réimposerait pas de nouvelles restrictions pandémiques même si l’administration Biden s’appuyait sur lui pour le faire. « Je ne vais pas le laisser enfermer la Floride », a-t-il promis, même si la pandémie devait s’aggraver dans l’État.