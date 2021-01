Le président américain Joe Biden parle de la réponse de son administration à la crise économique le 22 janvier – Ken Cedeno / POOL / EPA-EFE / Shutterstock

Joe Biden a ordonné hier soir une expansion de l’aide alimentaire du gouvernement aux Américains après que la pandémie de coronavirus ait déclenché la pire crise de la faim que les États-Unis aient connue dans les temps modernes.

Lors de son troisième jour de travail, le nouveau président a publié des décrets augmentant l’aide à la subsistance, accélérant les paiements de relance et jetant les bases d’un salaire minimum de 15 $ pour les employés du gouvernement et les entrepreneurs.

Les demandes de prestations de chômage aux États-Unis ont bondi de 1,3 million de demandes supplémentaires la semaine dernière.

M. Biden a fait valoir que la reprise après la chute initialement catastrophique de l’économie américaine après la première attaque de la pandémie l’année dernière était en train de faiblir.

Près de 10 millions d’emplois ont été perdus depuis février dernier et près de 30 millions de ménages n’ont pas accès à la nourriture en toute sécurité.

Le département du Commerce a rapporté à la mi-décembre que 13,7 pour cent des adultes vivent dans des ménages où ils n’ont parfois ou souvent pas assez à manger.

On a averti que la faim devenait une menace pour des millions d’enfants plus pauvres qui dépendaient des repas servis par leurs écoles qui sont maintenant fermées.

Les commandes de M. Biden ont augmenté un paiement existant, donnant à une famille avec trois enfants 100 $ de plus tous les deux mois pour compléter les courses.

D’autres mesures ont consisté à demander au Trésor d’accélérer les paiements de relance allant jusqu’à 600 dollars par personne déjà approuvés sous Donald Trump.

Brian Deese, directeur du Conseil économique national de M Biden, a déclaré: «Nous sommes à un moment précaire dans notre économie. Le peuple américain ne peut pas se permettre d’attendre. Tant de gens ne tiennent qu’à un fil.

« Ils ont besoin d’aide et nous nous engageons à faire tout notre possible pour fournir cette aide le plus rapidement possible. »

M. Biden cherchera également à permettre aux travailleurs d’obtenir des allocations de chômage s’ils quittent leur emploi en raison des craintes concernant le coronavirus.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré: «Les travailleurs ont le droit garanti par le gouvernement fédéral de refuser un emploi qui mettra en péril leur santé, et s’ils le font, ils auront toujours droit à l’assurance-chômage».

L’histoire continue

Les ordres exécutifs de M. Biden étaient bien en deçà des actions qu’il a réclamées du Congrès.

Sa principale initiative pour redresser l’économie est un programme de secours de 1,9 billion de dollars.

M Deese a déclaré: « Il faut beaucoup, beaucoup plus. Et c’est pourquoi, alors que nous prenons ces mesures, nous continuerons à dialoguer avec le Congrès. »

M. Biden a également rétabli les droits de négociation collective des employés du gouvernement américain et s’est engagé à leur accorder un congé d’urgence payé.

M. Deese a déclaré: « Ces étapes visent à garantir que le gouvernement fédéral est un employeur modèle. »

Les républicains ont fustigé M. Biden pour les décrets qu’il a émis au cours de ses trois premiers jours.

Il a déjà signé des ordres pour que les États-Unis rejoignent l’accord de Paris sur le climat et bloqué le pipeline Keystone, entre autres.

Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, a déclaré: « Le tout premier jour de l’administration Biden, elle a fait plusieurs grands pas dans la mauvaise direction ».

Il a appelé M. Biden à « se souvenir qu’il ne doit pas son élection à l’extrême gauche ».

M. Biden a lancé des appels à l’unité mais les républicains se sont opposés à ses premières politiques.

M. McConnell a déclaré: « Si et quand nos amis démocrates s’écartent du bon sens, quand ils se retirent d’un terrain d’entente, quand leurs propositions nuiraient au bien commun, alors nous utiliserons le pouvoir que le peuple américain nous a donné pour faire pression pour ce qui est droite.

« Le président peut et doit recentrer son administration sur la création d’emplois américains bien rémunérés, sans sacrifier les moyens de subsistance de notre peuple au symbolisme libéral. »

Pendant ce temps, la Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pas de calendrier pour un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis après le Brexit.

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré: « Je ne peux pas vous donner un calendrier. Je dirai que ce qui est important pour le président … tout ce que nous faisons doit aider à faire progresser les familles de travailleurs et la classe moyenne américaine, et que inclut certainement tous les accords commerciaux.

«En ce moment, nous travaillons pour maîtriser la pandémie et apporter une aide économique au public américain.

« Nous pouvons, bien sûr, faire plusieurs choses en même temps, mais ce sont nos principales priorités à ce stade. »

M. Biden devait passer hier soir ses premiers appels téléphoniques en tant que président à ses collègues dirigeants, le premier étant le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

M. Trudeau a déclaré qu’il serait préoccupé par l’annulation du pipeline Keystone, un projet de 8 milliards de dollars impliquant les deux pays.

Il a déclaré: «De toute évidence, la décision concernant Keystone est très difficile pour les travailleurs de l’Alberta et de la Saskatchewan qui ont subi de nombreux coups durs au cours des dernières années.

«J’exprimerai ma préoccupation pour les emplois et les moyens de subsistance au Canada, en particulier dans l’Ouest, directement dans ma conversation avec le président Biden.