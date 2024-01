Le président Biden s’appuie sur des mesures plus strictes aux frontières pour tenter de repousser les attaques de Trump.

CNN

Le président Joe Biden adopte des mesures frontalières plus strictes, notamment la fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, marquant un changement radical par rapport à ses débuts au pouvoir alors qu’il tente de repousser les attaques de l’ancien président Donald Trump contre la politique d’immigration avant les élections.

Quelques heures après le président de la Chambre, Mike Johnson prévenu vendredi que l’accord frontalier émergent au Sénat est « mort dès son arrivée », Biden a offert ce message aux Républicains de la Chambre : « Sécuriser la frontière grâce à ces négociations est une victoire pour l’Amérique. Pour tous ceux qui réclament un contrôle plus strict aux frontières, c’est la manière de procéder. Si vous êtes sérieux au sujet de la crise frontalière, adoptez un projet de loi bipartite et je le signerai.»

Biden a pris ses fonctions en s’engageant à rétablir l’asile et à gérer la frontière de manière « humaine ». Mais son administration a été confrontée aux dures réalités et aux défis à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans un contexte de migration record à travers l’hémisphère occidental – ce qui en fait une vulnérabilité politique dont profitent les républicains.

Ces dernières semaines, Trump a fait pression sur les Républicains à la fois dans des conversations privées et dans des déclarations publiques sur les réseaux sociaux, pour s’opposer au compromis frontalier délicatement négocié au Sénat parce qu’il souhaite faire campagne sur la question en novembre.

Au cours de son mandat, Biden s’est appuyé sur des mesures plus restrictives pour tenter d’endiguer le flux migratoire, mais la déclaration de vendredi a révélé une position plus dure alors que le président tente de contrôler un problème qui le préoccupe, tout en risquant de le mettre en désaccord avec certains. alliés.

« (Le compromis) me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est submergée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi », La déclaration de Biden dit.

L’adhésion de Biden à une autorité qui lui permettrait de fermer la frontière en cas d’afflux de migrants a frappé les responsables actuels et anciens de l’administration, ainsi que les défenseurs des immigrants.

Johnson a attaqué samedi Biden pour son approbation de l’accord frontalier potentiel, arguant que Biden peut prendre des mesures exécutives sans le Congrès pour réprimer les passages de migrants.

Et dans sa première déclaration sur l’accord du Sénat, Johnson a affirmé que cela forcerait les États-Unis à céder face à l’immigration clandestine. « Selon certaines informations, la proposition en attente du Sénat autoriserait expressément jusqu’à 150 000 passages illégaux chaque mois (1,8 million par an) avant qu’une nouvelle autorité de « fermeture » puisse être utilisée. À ce moment-là, l’Amérique aura déjà été capitulée », a déclaré Johnson dans le communiqué.

Sous le package qui sortira bientôt, le Département de la Sécurité intérieure se verrait accorder une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière si le nombre moyen quotidien de migrants traversant illégalement le pays atteignait 4 000 sur une période d’une semaine. Certains migrants seraient autorisés à rester s’ils s’avéraient qu’ils fuyaient la torture ou les persécutions dans leur pays.

Les détails restent flous. Mais cette autorité n’est pas sans rappeler une restriction aux frontières de l’ère Covid invoquée par Trump en 2020 qui permettait aux autorités de refouler les migrants à la frontière. Cela a entraîné une augmentation du nombre de franchisseurs répétés de la frontière et a encore mis à rude épreuve le système d’immigration.

Les défenseurs des immigrés ont rapidement critiqué Biden pour sa déclaration – révélant le fossé grandissant entre le président et la communauté des défenseurs.

Pendant des semaines, les défenseurs des immigrés et les progressistes se sont inquiétés des paramètres d’un accord frontalier qui comprend des mesures punitives pour les migrants traversant la frontière américano-mexicaine, y compris ceux qui demandent l’asile, et ont alarmé les concessions de la Maison Blanche dans les pourparlers en cours.

Robyn Barnard, directrice principale de la défense des réfugiés pour Human Rights First, a qualifié la situation de décevante.

« Ce président met à nu son mépris total et sa volonté de faire de la politique avec la vie des migrants noirs et bruns, dont beaucoup viennent à notre frontière sud afin d’exercer leur droit légal de demander l’asile », a déclaré Barnard.

« S’il écoutait l’un des experts en immigration de son administration, il saurait que ces propositions – fermer la frontière, expulser les migrants, rendre plus difficile l’accès à la protection en matière d’asile – ne sont pas « justes » et ne permettront pas de « sécuriser la frontière ». “Ils provoqueront cependant le chaos et la souffrance humaine”, a-t-elle ajouté.

Kerri Talbot, directrice exécutive d’Immigration Hub, a dénoncé la politisation de la frontière.

“J’espère que les dirigeants des deux partis pourront prendre du recul et réfléchir à de vraies solutions qui mèneraient à une frontière contrôlée”, a-t-elle déclaré à CNN. « Fermer la frontière n’a jamais été possible. Ce qui est possible, c’est une frontière sécurisée et humaine dotée de ressources suffisantes si le Congrès adopte les fonds nécessaires.

Plus tôt dans la semaine, le sénateur démocrate Alex Padilla de Californie a mis en garde contre une réaction progressive contre l’administration à propos de l’accord potentiel sur l’immigration en cours de négociation au Sénat alors que les frustrations augmentent.

« Il y a le fond et il y a le processus. La frustration suscitée par le processus réside, franchement, dans le manque de transparence. Cela fait des mois maintenant et il n’y a toujours pas de langage, pas de texte qui circule pour pouvoir réviser et dire “Je suis d’accord avec ceci” ou “Je ne suis pas d’accord avec cela””, a déclaré Padilla à Manu Raju de CNN.

« Pour en revenir au manuel de Trump, vous savez, les plus grands succès de Trump en matière de sécurité des frontières ne sont pas la réponse au problème. En fait, cela ne fera qu’aggraver le problème », a déclaré Padilla.

Cette histoire a été mise à jour avec de nouveaux rapports.

