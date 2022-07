Le président Biden révèle la première image « poétique » de l’univers du télescope spatial James Webb

“C’est une nouvelle fenêtre sur l’histoire de notre univers”, a déclaré le président Biden. “Aujourd’hui, nous avons un aperçu de la première lumière qui brille à travers cette fenêtre.”

Lancé le jour de Noël 2021, le JWST de 10 milliards de dollars est le télescope le plus avancé jamais envoyé dans l’espace. Mesurant 21 pieds de large et arborant 18 miroirs hexagonaux plaqués or, le télescope infrarouge – une collaboration entre les États-Unis, l’Europe et le Canada – est capable de regarder plus loin et plus précisément à travers le cosmos que tout autre instrument, dépassant de loin même Hubble.

Au cours des derniers mois, des ingénieurs ont été travailler sans relâche pour mettre en marche la machine, protégée des rayons du soleil par un vaste pare-soleil de la taille d’un court de tennis. Positionné à 1,5 kilomètre de la Terre, au-delà de l’orbite de la Lune, le télescope est maintenant prêt à intervenir. “Vous continuez à vous pincer”, déclare Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l’exploration à l’Agence spatiale européenne. “C’est tellement étonnamment bon.”

L’image dévoilée aujourd’hui par le président Biden est la première des quatre qui devraient être publiées cette semaine, les autres étant des images de deux nébuleuses spectaculaires et d’un groupe compact de galaxies. Une cinquième observation, une étude préliminaire de l’atmosphère d’une planète d’un autre système solaire, devrait également être révélée.

“C’est comme mettre des lunettes pour la première fois”, explique Wendy Freedman, astronome à l’Université de Chicago. Paul Byrne, astronome à l’Université de Washington à Saint-Louis, décrit l’image comme “poétique”, révélant toute une série de galaxies habitées par des étoiles et des planètes à travers le cosmos.

Ces images de test sont un petit aperçu de ce que le télescope, qui est géré par la NASA et le Space Telescope Science Institute de Baltimore, est capable de faire. Les JWST première année d’observations scientifiques programmées est maintenant en cours et comprend des études détaillées d’exoplanètes, des enquêtes sur des galaxies éloignées et des expéditions profondément dans le ciel et donc loin dans le temps, vers le Big Bang lui-même.

“Cet observatoire voit des choses que nous n’avons jamais vues auparavant”, déclare Michael Menzel, ingénieur en chef des systèmes de mission pour le JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, “et ce n’est qu’en première vitesse”.