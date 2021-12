Le président Biden rend un hommage émouvant au patriote et héros Bob Dole

Le président Biden a rendu hommage à son ami de longue date et patriote, feu le sénateur Bob Dole.

Un mois après avoir prêté serment en tant que président, l’une des premières conversations que j’ai eues avec quelqu’un en dehors de la Maison Blanche était avec nos chers amis, Bob et Elizabeth Dole, chez eux à Washington. Bob avait récemment reçu un diagnostic de cancer du poumon, et j’étais là pour offrir le même soutien, amour et encouragement qu’ils m’ont montré à moi et à Jill lorsque notre fils Beau a lutté contre le cancer, et que les Doles nous ont montré au cours du demi-siècle que nous ‘ ai été amis.



Comme toutes les vraies amitiés, peu importe le temps qui s’est écoulé, nous avons repris là où nous nous étions arrêtés, comme si c’était hier encore que nous partagions un rire dans la salle à manger du Sénat ou débattions des grands enjeux du jour, souvent contre les uns les autres, sur le parquet du Sénat. J’ai vu dans ses yeux la même lumière, la même bravoure et la même détermination que j’ai vues tant de fois auparavant.



Au Sénat, bien que nous soyons souvent en désaccord, il n’a jamais hésité à travailler avec moi ou d’autres démocrates lorsque cela importait le plus. Lui et Ted Kennedy se sont réunis pour transformer la cause de toute une vie de Bob en Americans with Disabilities Act, accordant à des dizaines de millions d’Américains la vie d’une plus grande dignité. Au sein de la Commission de la sécurité sociale, il a dirigé un effort bipartite avec Pat Moynihan pour s’assurer que chaque Américain puisse vieillir avec sa dignité fondamentale intacte. Quand il a géré le projet de loi pour créer un jour férié fédéral au nom de Martin Luther King, Jr. – un projet de loi auquel de nombreux membres de son propre caucus se sont opposés – je n’oublierai jamais ce qu’il a dit à nos collègues : « Aucune démocratie de première classe ne peut traiter les gens aiment les citoyens de seconde zone.



Un autre effort bipartite, le McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program, a fourni des repas scolaires et de la nourriture aux mères allaitantes et aux jeunes enfants. Il a sauvé la vie d’innombrables jeunes qui seraient autrement morts en bas âge et a apporté la dignité à des dizaines de millions de familles au pays et à l’étranger. Ce travail, pour Bob, ne se limitait pas à adopter des lois. C’était écrit sur son cœur.



Bob était un homme d’État américain comme peu dans notre histoire. Un héros de guerre et parmi les plus grands de la plus grande génération. Et pour moi, c’était aussi un ami vers qui je pouvais me tourner pour obtenir des conseils de confiance, ou une ligne humoristique au bon moment pour calmer les nerfs à vif. Mon ami va me manquer. Mais je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés et pour l’amitié que Jill et moi et notre famille avons construit avec Liddy et toute la famille Dole.



Bob était un homme à admirer par les Américains. Il avait un sens infaillible de l’intégrité et de l’honneur. Que Dieu le bénisse et que notre nation puise dans son héritage de décence, de dignité, de bonne humeur et de patriotisme pour toujours.

Bob Dole était un républicain intègre qui s’est battu pour son pays et l’aimait. C’était un héros américain. Dole était un républicain, mais c’était un républicain qui se souciait du peuple américain.

Dole restera dans les mémoires comme étant l’agneau sacrificiel candidat à la présidentielle de 1996, mais il a eu une longue et distinguée carrière dans la fonction publique. Il a servi son pays et le peuple américain, et la nation se porterait mieux si le Parti républicain utilisait Bob Dole comme modèle au lieu de Donald Trump.