Le président Biden rencontrera le prince William et Kate au milieu d’une controverse sur le racisme royal

LONDRES – Le prince William et Catherine, princesse de Galles, se sont rendus aux États-Unis pour la première fois en huit ans dans l’espoir de mettre en lumière une monarchie britannique jeune et dynamique capable de s’attaquer aux plus gros problèmes qui affligent le monde moderne. Au lieu de cela, une controverse croissante sur le palais de Buckingham menace d’éclipser leur premier voyage à l’étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II.

Le couple royal est arrivé mercredi à Boston pour une visite de trois jours qui se termine vendredi avec l’annonce des gagnants de leur prix Earthshot, un concours mondial visant à découvrir des moyens de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique. Le couple a assisté au match de basket Boston Celtics-Miami Heat mercredi soir, assis près du terrain avec la mairesse de Boston Michelle Wu et la gouverneure élue Maura Healey (D).

La Maison Blanche a annoncé que le président Biden prévoyait de rencontrer William et Catherine vendredi lors de son séjour à Boston. L’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré mercredi que les responsables finalisaient les détails de la réunion.

Mais avant même que William et Catherine n’atterrissent, la nouvelle se répandait que Lady Susan Hussey, la marraine de William et une éminente dame d’honneur de sa grand-mère, avait démissionné de son rôle au sein de la maison royale. Hussey a démissionné un jour après avoir apparemment pressé un invité britannique noir au palais de Buckingham de savoir d’où elle venait “vraiment”.

Lady Susan Hussey, la marraine du prince William, a démissionné le 30 novembre après avoir harcelé un invité britannique noir au palais sur l’origine de son « peuple ». (Vidéo : Reuters)

En annonçant la démission de Hussey, le palais de Buckingham a présenté “de profondes excuses pour le mal causé”.

La marraine du prince William démissionne de son rôle royal pour le traitement de l’invité du palais noir

Ngozi Fulani, militante britannique et responsable d’une association caritative contre la violence domestique, était au palais de Buckingham mardi pour une réception de sensibilisation à la violence contre les femmes et les filles. Elle a tweeté par la suite qu’un membre du personnel du palais, qu’elle a identifié uniquement comme “Lady SH”, s’est approché d’elle et lui a posé à plusieurs reprises des questions telles que “De quelle partie de l’Afrique venez-vous?” et “De quelle nationalité êtes-vous?”

Lorsque Fulani a insisté sur le fait qu’elle était “née ici et qu’elle était britannique”, la femme aurait poursuivi en demandant : “Mais d’où venez-vous vraiment ?”

Sentiments mitigés à propos de la visite d’hier au palais de Buckingham. 10 minutes après mon arrivée, un membre du personnel, Lady SH, s’est approché de moi, a bougé mes cheveux pour voir mon badge. La conversation ci-dessous a eu lieu. Le reste de l’événement est flou.

Merci @ManduReid & @SuzanneEJacob pour le soutien🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq – Espace Sistah (@Sistah_Space) 30 novembre 2022

Le va-et-vient ressemblait à “un interrogatoire”, a déclaré Fulani plus tard à la BBC. “Vous essayez de me rendre indésirable dans mon propre espace”, a-t-elle dit, décrivant la série de questions comme une forme d ‘”abus”.

C’est la dernière controverse liée à la race à avoir entouré la société, comme la famille royale est connue au Royaume-Uni. Leur réponse rapide à l’incident, le palais de Buckingham indiquant que la plainte de Fulani a fait l’objet d’une “enquête immédiate” et que le membre de la famille royale impliqué s’était “retiré de son rôle honorifique avec effet immédiat”, suggère une prise de conscience qu’ils ne peuvent pas se permettre un autre scandale.

L’année dernière, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont déclaré à Oprah Winfrey dans une interview qu’avant la naissance de leur premier enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, la famille royale avait exprimé des “préoccupations” dans des “conversations” avec Harry “à propos de la noirceur [Archie’s] la peau pourrait être.

L’interview explosive de Meghan et Harry révèle à quel point le racisme de la famille royale persiste

Le couple a également accusé le palais d’entretenir une relation amicale avec les tabloïds britanniques, refusant de défendre Meghan contre une couverture qui “incitait tant au racisme” et ne l’aidant pas lorsqu’elle était en détresse émotionnelle. Cet environnement, ont suggéré Harry et Meghan, a contribué à leur décision en 2020 de « prendre du recul » par rapport à leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale et de déménager en Amérique du Nord. Ils vivent maintenant en Californie.

La relation entre le couple et le reste de la famille royale est tendue depuis, bien qu’ils se soient tous réunis plus tôt cette année pour les funérailles de la grand-mère de Harry et William, la reine Elizabeth II. Mais la visite de William et Catherine aux États-Unis est susceptible de remettre la relation entre les frères – et leurs conjoints – sous les projecteurs. Les médias britanniques ont rapporté que Harry et William ne devraient pas se voir pendant leur séjour.

Les enfants de Harry et Meghan ont droit aux titres royaux. Les obtiendront-ils ?

Le timing est un défi: Harry et Meghan sont sur le point de publier une série documentaire Netflix qui a soulevé des questions quant à savoir si le couple fera de nouvelles allégations de racisme au sein de la famille royale. La bande annonce pour la série, Harry & Meghan, est sorti jeudi.

Et la semaine prochaine, ils devraient également recevoir un prix de la fondation Robert F. Kennedy Human Rights. Ils ont été nommés récipiendaires du prix Ripple of Hope en octobre et ont été célébrés par le président de la fondation pour avoir eu le “courage moral” de dénoncer publiquement le “racisme structurel” au sein de la monarchie.

«Ils sont allés dans la plus ancienne institution de l’histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu’ils faisaient de mal, qu’ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l’institution; qu’ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale », a déclaré Kerry Kennedy, l’un des enfants survivants de Robert Kennedy, selon Insider.

Les médias britanniques se sont saisis d’un parallèle gênant : quelques jours plus tôt, William et Catherine devaient organiser leur propre événement avec des membres de la famille Kennedy, lorsqu’ils organisaient la cérémonie de remise du prix Earthshot, inspiré par John F. Le célèbre discours Moonshot de Kennedy — en partenariat avec la John F. Kennedy Library Foundation.