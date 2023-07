Le président Biden rencontre Rishi Sunak et le roi Charles à Londres avant le sommet de l’OTAN

Alors que la guerre en Ukraine, qui traverse sa deuxième année, devait dominer le voyage de Biden en Europe, sa visite d’une journée à Londres comprend un plus large éventail de sujets, allant de l’environnement à l’intelligence artificielle.

LONDRES – Le président Biden a lancé sa visite à enjeux élevés en Europe par une escale à Londres, où ses rencontres de lundi avec le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak devaient être parmi les moins controversées de son voyage de cinq jours.

Ce sera la première fois que Biden rencontrera Charles depuis son couronnement, et des assistants ont déclaré que les deux hommes utiliseraient leur temps ensemble pour discuter de quelque chose sur lequel ils sont largement d’accord : la nécessité de stimuler les investissements du secteur privé dans la lutte contre le changement climatique.

Les responsables de la Maison Blanche ont cherché à projeter un sentiment d’unité autour du voyage de cinq jours de Biden, qui comprendra également des réunions au sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, et une conférence avec les dirigeants nordiques en Finlande.

Même si les alliés américains ont de plus en plus rompu avec Biden sur des questions liées à l’Ukraine ces derniers jours, le président a fait de l’unification de l’OTAN et du monde occidental au sens large un élément clé de son discours de réélection. Son Les réunions de cette semaine menacent d’exposer des divisions majeures dans la coalition de pays qui a passé une grande partie des 500 derniers jours à repousser l’agression de la Russie en Ukraine.