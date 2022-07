Le président Biden rencontre les dirigeants du Moyen-Orient en Arabie saoudite

Commentez cette histoire Commentaire

JIDDAH, Arabie saoudite – Pour couronner un voyage de quatre jours au Moyen-Orient, le président Biden a présenté samedi sa vision d’un avenir pour la région instable, un cadre qui, espère-t-il, amplifie les valeurs et les investissements américains dans cette partie du monde – et émousse l’influence de la Russie et de la Chine.

La journée pleine de réunions avec des dirigeants d’Irak, d’Égypte, des Émirats arabes unis et d’autres puissances régionales était en partie une tentative de changer le récit qui a été dominé par les interactions de Biden avec le prince héritier Mohammed bin Salman, le chef de facto du pays. qui a été critiqué pour des violations des droits de l’homme.

“Les États-Unis ont les yeux lucides sur les défis au Moyen-Orient et sur les endroits où nous avons la plus grande capacité à contribuer à obtenir des résultats positifs”, a-t-il déclaré lors de son allocution finale devant une coalition de dirigeants des pays du Golfe et de certains voisins. “Nous n’allons pas nous retirer et laisser le vide être comblé par la Chine, la Russie ou l’Iran.”

Biden dit avoir affronté les Saoudiens directement sur Khashoggi

En plus de quatre heures de réunions, Biden a tenté de couvrir beaucoup de terrain : prolonger le cessez-le-feu yéménite, accroître la sécurité alimentaire régionale, faire face aux répercussions de l’invasion russe de l’Ukraine sur les marchés de l’énergie, mettre en œuvre des protections plus solides pour les droits de l’homme dans le région et faire face à la menace d’un Iran dont on craint qu’il cherche à se doter de l’arme nucléaire.

À cette fin, Biden a annoncé 1 milliard de dollars pour l’aide à la sécurité alimentaire pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des régions qui font face à une faim aiguë en partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des conseillers ont déclaré qu’il avait souligné à ses homologues qu’il espérait que leurs pays seraient des partenaires pendant des décennies et qu’il avait axé les conversations sur la diplomatie et la dissuasion pour éviter de futurs conflits, notant qu’il était le premier président américain à se rendre au Moyen-Orient depuis le 11 septembre sans troupes impliquées dans une guerre terrestre majeure dans la région.

Alors que les prix du gaz ont monté en flèche ces derniers mois, Biden a également fait face à une immense pression politique intérieure pour faire baisser les prix à la pompe – et les aides ont espéré que le voyage du président conduirait les dirigeants saoudiens à augmenter la production et à faire baisser les coûts du pétrole.

Cependant, il n’y a pas eu de telles annonces pendant le voyage, bien que Biden ait déclaré vendredi que “sur la base de nos discussions d’aujourd’hui, je m’attends à voir de nouvelles étapes dans les semaines à venir”.

Amener le groupe diversifié de dirigeants du Moyen-Orient à adhérer à son plan est vital pour l’administration. Si les États-Unis ne tentent pas d’exercer leur influence, Biden et ses collaborateurs l’ont répété à plusieurs reprises, alors la Chine et la Russie se précipiteront – et façonneront l’avenir de la région.

“L’essentiel est que ce voyage positionne une fois de plus l’Amérique dans cette région pour l’avenir”, a déclaré Biden dans un discours vendredi soir.

Ajoutez à cela, le voyage de Biden survient alors qu’il boitait à la maison. Ses cotes d’approbation ont chuté, son agenda national reste entravé et les membres de son propre parti ont demandé s’il devrait même briguer un second mandat. Les luttes à la maison soulèvent également des questions quant à savoir s’il sera en mesure de concrétiser l’une de ses promesses faites dans la région.

Pendant des semaines, Biden a souligné en vain que les rencontres de samedi ne devraient pas être éclipsées par sa rencontre avec Mohammed, l’homme accusé d’avoir donné le feu vert au meurtre du chroniqueur contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Jusqu’à présent, le voyage en Arabie saoudite a été marqué par le match d’échecs figuratif et le coup de poing littéral entre les deux leaders. Les responsables du renseignement américain affirment que Mohammed a orchestré le meurtre de Khashoggi, et Biden a déclaré que le gouvernement saoudien devrait être un paria. Mais Mohammed dirige un pays riche en pétrole que l’administration considère comme vital pour stabiliser la région et faire baisser les prix du gaz, et Biden a donc accepté à contrecœur de le rencontrer.

Biden dit avoir affronté les Saoudiens directement sur Khashoggi

Au total, il a passé trois heures avec le prince héritier, participant à une réunion bilatérale et serrant la main de nombreux responsables saoudiens. À la fin de la nuit, Biden a souligné qu’il avait adopté une ligne dure sur les droits de l’homme malgré l’apparente courtoisie. Les responsables saoudiens ont décrit plus tard un échange beaucoup moins conflictuel que la description du président.

Le coup de poing, qui a été capturé par les médias d’État saoudiens et rapidement diffusé dans le monde entier, est devenu un symbole puissant et un paratonnerre pour Biden. Le président, qui redoutait la rencontre en tête-à-tête, a été vivement critiqué pour avoir conféré une légitimité au gouvernement saoudien compte tenu de sa longue histoire de violation des droits de l’homme.

Lors d’une réunion avec des journalistes vendredi soir, Adel al-Jubeir, diplomate saoudien et ancien ministre des Affaires étrangères, a déclaré que le prince héritier avait assuré à Biden que l’Arabie saoudite avait mené sa propre enquête sur le meurtre de Khashoggi et que les auteurs avaient été arrêtés.

« Nous avons eu une enquête. Des gens ont été jugés. Ils ont été condamnés, il est allé en appel. La décision a été portée devant la Cour suprême et elle a été confirmée. Et nous avons des individus qui en paient le prix en prison. C’est ce que font tous les pays civilisés », a-t-il déclaré. “Nous en avons pris la responsabilité en tant que pays.”

Les interactions de Biden avec Mohammed dimanche ont été plus abrégées. Avant de se diriger vers une réunion de la coalition complète, les dirigeants ont posé pour une photo de groupe, une tradition lors des rassemblements multilatéraux. Mohammed, l’hôte des événements de la journée, a escorté Biden, et après la photo, le prince héritier a conduit Biden dans la salle de réunion, bavardant alors qu’ils marchaient quelques mètres devant les autres dirigeants.

Pourtant, les rencontres de Biden avec Mohammed n’étaient pas les seules assombries par des préoccupations concernant les droits de l’homme.

Avant la rencontre du président avec le dirigeant des Émirats arabes unis, le pays a arrêté Asim Ghafoor, un citoyen américain qui était auparavant avocat de Khashoggi.

Ghafoor est membre du conseil d’administration de Democracy for the Arab World Now, qui a été fondé par Khashoggi, et il a publié une déclaration selon laquelle l’arrestation était fondée sur des accusations “forgées”.

“Nous sommes scandalisés par la détention injustifiée de notre membre du conseil d’administration et extrêmement préoccupés par sa santé et sa sécurité physique compte tenu du dossier bien documenté d’abus aux EAU, y compris la torture et les traitements inhumains”, a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN. dans un communiqué vendredi.

“Nous exhortons l’administration Biden à obtenir la libération d’un avocat américain détenu arbitrairement avant d’accepter de rencontrer demain le dirigeant des Émirats arabes unis (Mohammed ben Zayed) à Djeddah”, a-t-il ajouté.

DAWN a déclaré que Ghafoor avait été arrêté dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent tout en qualifiant son cas de “politiquement motivé”. Le bureau des médias du gouvernement d’Abu Dhabi n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la nature des accusations portées contre Ghafoor.

Un responsable du département d’État a déclaré que les États-Unis étaient au courant de l’arrestation de Ghafoor et que des agents consulaires lui avaient rendu visite. Un haut responsable de l’administration a déclaré que Biden était également au courant de l’arrestation, mais a refusé de préciser si le président avait soulevé la question lors de sa réunion de samedi.

Mais Biden a invité le dirigeant des Émirats arabes unis à se rendre aux États-Unis lors de leur rencontre.

“Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui ne font que rendre beaucoup plus important le fait que nous passions du temps ensemble”, a déclaré Biden.